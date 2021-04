El Pacto por el Ferrocarril se reunirá tras el verano

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que convocará el Pacto por el Ferrocarril tras el verano con el objetivo de analizar las fecha "exacta" de la finalización de las obras de la alta velocidad extremeña así como los plazos aproximados para su puesta en servicio.



Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en Mérida, junto al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos Meco, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas Suárez, presentan el proyecto "Centro de Competencias Digitales" que se pondrá este año en marcha en Mérida.



En su intervención, ha señalado que esta reunión, en la que participarán los responsables del ministerio, servirá para determinar la "fecha exacta" en la que finalizarán las obras de la línea extremeña de alta velocidad, y "las fechas aproximadas de lo que significa y representan las medidas de seguridad", porque "poner en marcha un tren no es poner en marcha una bicicleta".



Así se ha referido a los "meses en los que habrá que hacer las pruebas correspondientes para contar con la garantías suficientes y seguridad correspondiente" para su puesta en servicio.



En todo caso, Vara ha señalado que llevaba "muchos años esperando que alguien pudiera decir que este año se acaban las obras", lo cual ha resaltado sobre una cuestión, el tren, que en su trayectoria política le ha provocado "sudores y dolores de cabeza y de alma".



"Pensar que iba a estar un día al lado de un ministro que iba a decir este año se termina, para mí es un día muy importante", ha dicho Vara, quien ha remarcado asimismo que junto a la finalización de las obras se debe conseguir que "a la mayor brevedad posible" se produzca la puesta en servicio, la primera, ha dicho, y la segunda, "una vez esté terminada del todo la electrificación y los sistemas de comunicación".



En este sentido, ha destacado los avances alcanzados gracias al Pacto por el Ferrocarril, que ha sido el "instrumento más positivo" para avanzar en la construcción de la línea. Vara se ha acordado de las personas mayores que se manifestaron en Madrid, "no contra nadie, sino a favor del tren en Extremadura, a sabiendas de que nunca se iban a montar en tren, sino para que puedan usarlo sus hijos y nietos".



DISCULPAS A LOS PLACENTINOS



Por otro lado, Vara ha señalado que antes de dos meses la Junta tendrá cedida la responsabilidad de la construcción de la Avenida Martín Palomino de Plasencia, una actuación que acumula retrasos ante lo cual ha pedido "perdón" a los placentinos, quienes "se merecen una disculpa".



Una actuación que contará con apoyo financiero del ministerio y que espera que "no se lo apunte nadie, porque "ni es un éxito ni es un mérito", sino que supone "hacer algo que tenía que estar hecho desde hace mucho tiempo".



CORREDOR ATLÁNTICO



Fernández Vara ha aprovechado la presencia del ministro para plantear una serie de "incorporaciones" al Corredor Atlántico en las que se trabajará en los próximos meses, para que Extremadura aproveche "todas las oportunidades".



Así, tras un tiempo en el que las inversiones en España han tenido un carácter "absolutamente radial, con todos los caminos hacia la Puerta del Sol", ahora se abre una nueva etapa "que permita que el resto de España se relacione entre sí", y en el caso de Extremadura particularmente con Portugal.



Al respecto, ha señalado que Extremadura tiene "un gran puerto", que es el de Sines, porque la región es "uno de los principales activos" de estas instalaciones portuarias.



Otra de las cuestiones abordadas por Vara se refiere a la necesidad de contar con un mercado laboral que pueda absorber la "alta demanda" que tendrán los empleadores en los próximos seis años en los que coincidirán el desarrollo de "muchas infraestructuras" de diferentes administraciones, así como las inversiones de los fondos europeos de recuperación y del nuevo programa operativo.



Por tanto, será necesario "activar todos los sensores" para tener capacidad de respuesta a la "alta demanda" de "gente capacitada" que habrá en los próximos años, que permiten a la comunidad contar con "instrumentos para trabajar desde la esperanza".



Finalmente, ha ofrecido al ministro de Transportes la posibilidad de que Extremadura albergue la próxima Cumbre Hispano-Lusa, en la que espera que se pueda avanzar en infraestructuras que conectan a ambos territorios como la ferroviaria, la carretera entre Monfortiño y Moraleja, o el puente de Cedillo, que son "enormemente importantes".