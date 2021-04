Vergeles: CCAA tienen "herramientas suficientes para tomar decisiones" tras Estado Alarma

Ep.



La Junta de Extremadura entiende que las CCAA tienen "herramientas suficientes" a su alcance para poder "tomar decisiones" una vez que decaiga el estado de alarma en España por la Covid-19.



Así, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles, ha defendido que no se puede "estar en estado de alarma permanentemente", sino que "en algún momento" hay que "ponerle fin", momento para el cual entonces las CCAA tienen "herramientas suficientes para tomar decisiones que tienen que ver con la gestión de la pandemia".



En concreto, ha afirmado que entre dichas herramientas se encuentran "el semáforo Covid, las leyes de salud pública nacional y la extremeña, y la sentencia de la sala 3 del Tribunal Supremo que viene a corroborar que las decisiones el Consejo Interterritorial de Salud son suficientes para tomar determinadas decisiones que hay que tomar de ahora en adelante" porque, en todo caso, "no podemos estar permanentemente en una situación de alarma", ha reiterado.



De este modo, en el turno final de su comparecencia este jueves en la Asamblea para informar a petición propia sobre la situación de la pandemia en Extremadura, Vergeles ha pedido también al PP que "aclare" a la sociedad su postura sobre si desea o no que se extienda el estado de alarma en España más allá del 9 de mayo, después de las "contradicciones" que entre dirigentes 'populares' se produce al respecto en todo el país, ha afirmado.



Por otra parte, sobre la situación de la hostelería y el turismo como consecuencia de las restricciones por la pandemia, el consejero de Sanidad ya defendido que dichos sectores "primero quieren trabajar, menos compensaciones, y sobre todo seguridad en la toma de decisiones" y que las administraciones "no estén cambiando" sus posturas.



"Y para no estar cambiando, qué mejor que prorrogar el cierre perimetral hasta el 9 de mayo, que ya está claro", y a partir de ahí "ahora trabajar por un turismo seguro", ha espetado Vergeles.



Finalmente, sobre la vacunación contra la Covid-19 en Extremadura, ha señalado que menos del 1 por ciento de los ciudadanos en la comunidad "rechazan las vacunas", y ha reprochado el "discurso catastrofista, necropolítico" que a su juicio practica el PP en esta temática.