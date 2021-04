Vara invita a fortalecer el tejido empresarial para luchar contra la despoblación

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves que una de las soluciones para luchar contra la despoblación es tener “más, mayores y nuevas empresas” que permitan a la gente tener un trabajo y un proyecto de vida.

Un hecho que, a juicio del jefe del Ejecutivo regional, no se resuelve con un proyecto, ni un partido, ni en una legislatura, sino que se trata de “un proyecto de país, de sociedad y de mucho tiempo”.



En concreto, el máximo mandatario extremeño se ha pronunciado de esta forma en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, sobre las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura para luchar contra la despoblación.



Así pues, en la formulación de su pregunta, el líder de los 'populares' extremeños ha considerado que "uno de los principales mandamientos de cualquier político" sería el de luchar contra la despoblación, ya que "sin población no podemos tener servicios públicos de calidad, no podemos tener una sanidad de calidad y no hay libertad", ya que "para mantener la estructura de la región dependemos siempre de terceros".



Por este motivo, el dirigente del PP extremeño ha alertado de que existe un "grave problema", y que "Extremadura se desangra de habitantes", por lo que ha preguntado al presidente extremeño sobre las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura para luchar contra la despoblación.



Monago ha señalado que Extremadura se encuentra entre las comunidades que más población pierden cada año, una situación que "nos debería ocupar", tras lo que ha señalado que desde que Fernández Vara gobierna, la región ha perdido más de 33.000 habitantes, y la proyección "no esta nada halagüeña" en los próximos años.



Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha considerado que todo el mundo debería "llevar en la solapa el pin del reto demográfico", tras lo que ha criticado que la Junta de Extremadura vaya a cerrar sus oficinas de atención en 39 localidades de la región.



Monago reclamado a Fernández Vara que "anule esta resolución" de cierre de 39 oficinas de la Junta, así como que "pague a los ayuntamientos" de los que es "moroso"



"ES UN PROYECTO DE PAÍS, DE SOCIEDAD"

Por tanto, en su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura ha destacado que una de las soluciones para luchar contra la despoblación es tener “más, mayores y nuevas empresas” que permitan a la gente tener un trabajo y un proyecto de vida; algo que, a su juicio, no se resuelve con un proyecto, ni un partido, ni en una legislatura, sino que se trata de “un proyecto de país, de sociedad y de mucho tiempo”.

En este sentido, Fernández Vara ha continuado diciendo que “no es una cuestión puntual; es la cuestión” y no solo de Extremadura sino del conjunto de España y de la Unión Europea, según informa la Junta en una nota de prensa.

“El dato que ha salido en estos días de pérdida de población, es un dato absolutamente negativo, sin ningún tipo de paños calientes”, ha aseverado.

De este modo, en respuesta a la pregunta del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado que se trata de orientar todas las políticas hacia el objetivo de la lucha contra la despoblación.

Y es que, según sus palabras, hay despoblación porque hay un gravísimo problema demográfico, ya que en Extremadura “el año pasado fallecieron 12.000 personas y nacieron 7.000 niños”.

Esto quiere decir, tal y como ha continuado, que cada año hay una pérdida vegetativa como consecuencia del mantenimiento del número de fallecimientos y de la brusca caída en el número de nacimientos.

Por tanto, para finalizar, Fernández Vara ha hecho hincapié en que “éste no es un problema nuestro, es un problema de todos”, ha sentenciado.