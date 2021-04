Unidas Por Extremadura exige a Junta desarrollar Ley de Memoria Histórica y Democrática

Unidas por Extremadura ha instado, en la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea, a la Junta a “aprobar en el más breve plazo posible, el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura”.

En esta línea, la petición de esta formación ha exigido a la Junta “llevar a cabo las propuestas que no requieren desarrollo reglamentario, y realizar la dotación económica y de personal para implantar las estipulaciones recogidas en la misma”.

La diputada de esta formación que se ha encargado de defender esta propuesta en la Comisión, Lorena Rodríguez, ha criticado que “tras casi 2 años en vigor, tal y como señala la coordinadora memorialista de Extremadura no se han cumplido los plazos que se fijaban en la misma.

Aprobar leyes sin ejecutarlas, sin cumplirlas y sin desarrollarlas, hacen que se queden en papel mojado”, y ha puesto varios ejemplos: “No se ha regulado reglamentariamente el procedimiento indemnizatorio a las víctimas de la represión franquista; no se ha constituido el Comité Técnico para la retirada de vestigios franquistas, que se tenía que haber constituido antes del 24 de enero de 2020; No se ha procedido a la retirada de vestigios franquistas, que deberían haber sido retirados como muy tarde el 24 de enero de 2021; y no se ha constituido el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que se tenía que haber constituido antes del 24 de julio de 2019”.

Además, Rodríguez ha recordado que el PSOE rechazó varios puntos presentados en su día por Unidas por Extremadura “que deberían tener algún tipo de interés o atención”.

Además, ha señalado los puntos que no se incluyeron en la Ley: “no se establecen medidas de reparación económica o no en cuantía suficiente a favor de las víctimas, ni siquiera de aquellas personas que fueron víctimas de trabajos forzados; no se establecen medidas destinadas a investigar el destino del patrimonio robado a las víctimas del franquismo y organizaciones políticas y sindicales antifranquistas; no se establecen medidas concretas destinadas a investigar las empresas y patrimonios que se lucraron con el trabajo esclavos de presos antifranquistas".

Junto con ello, añade que tampoco hay "medidas que comprometan a los beneficiarios del trabajo esclavo a reparar económica y simbólicamente a las víctimas; no se reconoce a un colectivo de víctimas del franquismo tan numeroso e importante como es el colectivo de víctimas del robo masivo y sistemático de bebés cometidos desde la Guerra Civil, durante la dictadura y hasta bien entrada la democracia”.

En este sentido, la diputada de la confluencia ha denunciado que “Extremadura es la única Comunidad Autónoma, junto a Galicia, que no aprobó las indemnizaciones económicas a los ex-presos y represaliados políticos que quedaron fuera de las limitadas ayudas estatales”.

Según Rodríguez, “parece que ustedes se mueven siempre por impulsos sobrevenidos cuando desde otros partidos u organismos alentamos propuestas que dinamicen la agilidad de la ley. Lo mismo hemos visto esta semana, que a la vista de esta propuesta que sabían que íbamos a trasladar a esta Comisión, se han apresurado en anunciar una propuesta de impulso para incorporar al currículum de primaria, secundaria y bachillerato temas relacionados con la memoria histórica y dotar al profesorado de planes de formación y herramientas didácticas específicas para llevarlo a cabo”.

En esta línea, ha añadido que “no se preocupen, se la apoyaremos, y seguiremos insistiendo lanzando propuestas a ver si de esta manera van ustedes cumpliendo con sus obligaciones respecto a esta ley, aunque sea para que, a ustedes, y solo ustedes, les parezca que son quienes llevan la iniciativa”.

Por todo ello, Lorena Rodríguez ha agradecido al resto de formaciones que han apoyado la iniciativa señalando que “lo que busca es que se agilice el desarrollo reglamentario de la Ley”, recordando que “el desarrollo reglamentario es una obligación y como parlamentarios tenemos que exigir el cumplimiento para dignificar a las víctimas" y, ha destacado “que esta es una iniciativa de Derechos Humanos y hay que mostrar unidad”.