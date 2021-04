PSOE pide respetar lo que decidan autoridades sanitarias sobre vacunas y PP ve "confusión"

Ep



La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha pedido respeto para las decisiones que puedan adoptar las autoridades sanitarias respecto a cuestiones como la inoculación o no de la vacuna de Janssen contra la Covid, mientras que su homóloga del PP, Cristina Teniente, ha pedido que en este tipo de cuestiones se evite la "confusión".



Mientras, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha señalado que son los científicos los que deben determinar la inoculación o no de una determinada marca de vacunas, y ha pedido en todo caso a la Junta de Extremadura que se empeñe en "conseguir vacunas" yendo a "presionar donde alga falta" para lograr más dosis.



A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos, IU, Extremeños y Equo) en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido a la Junta que alce "la voz" para "presionar" y que se liberen las patentes como "la solución para tener a las personas vacunadas en el menor tiempo posible".



De este modo, se han pronunciado dichos representantes políticos sobre la posible decisión de la Agencia Europea del Medicamento respecto de la inoculación o no de las dosis de Janssen contra la Covid-19. PSOE



Así, Lara Garlito (PSOE) ha subrayado la "apuesta" de su formación por las vacunas, en tanto que "la gran solución (para la pandemia) pasa necesariamente por la vacunación, la vacunación y la vacunación"; y ha pedido que se respeten las decisiones y estrategias que las autoridades sanitarias vayan marcando en este sentido.



"En las estrategias, las decisiones tan importantes y tan vitales (sobre las vacunas) deben ser las autoridades sanitarias, como a lo largo de toda esta crisis hemos venido apostando, quienes deben tomar la decisión", ha dicho.



De este modo, y en un panorama en el que ante "tanta información casi nos creemos todos con capacidad para poder determinar este tipo de decisiones (sobre la administración o no de una determinada marca de vacuna)", ha defendido que no se puede "ni frivolizar ni banalizar con cuestiones tan importantes" y que "sólo deben ser las autoridades sanitarias las que tomen la decisión adecuada".



"El PSOE apoyará la decisión que tomen (las autoridades sanitarias) porque serán las mejores manos para tomar la decisión", ha concluido Garlito.



PP



A su vez, Cristina Teniente (PP) ha afirmado que "todo lo haga rectificar la EMA al Gobierno de Sánchez" en materia de vacunas contra la Covid-19 "será bueno", después de los "mensajes contradictorios y confusos" que a su juicio el PSOE están lanzando en esta temática.



"Todo esto (la vacunación) al final es confusión sobre una confusión casi cronificada y generalizada, y una confusión en la que está poniendo especial empeño el Gobierno de España y la Junta como sucursal del Gobierno de Sánchez, que es rehén de todas las contradicciones de Sánchez", ha incidido la 'popular'.



Como ejemplo, ha afirmado que lo ocurrido con la vacuna de AstraZeneca "ha sido un auténtico despropósito" con una "cadena de rectificaciones", cuando en realidad --ha recalcado-- el de la vacunación contra la Covid-19 es un proceso que necesita dar "confianza" y "seguridad" a las ciudadanía, porque "se corre el riesgo de que la gente no acuda a vacunarse".



En este punto, ha reprochado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "empezaron con declaraciones negacionistas de las vacunas" y en el último pleno Vergeles dijo que "el riesgo existe y bendito riesgo", mensajes éstos a juicio de Teniente que "no son los que hay que dar" a la ciudadanía de cara a la vacunación contra el coronavirus.



CIUDADANOS



De su lado, David Salazar (Cs) ha señalado que son los científicos los que deben determinar la inoculación o no de una determinada marca de vacunas, y ha pedido en todo caso a la Junta de Extremadura que se empeñe en "conseguir vacunas" yendo a "presionar donde alga falta" para lograr más dosis.



"Ahora el principal problema de Extremadura y al que tiene que poner solución Vergeles y Vara es conseguir vacunas. Que se vayan donde sea. No les importa faltar a los plenos para otros temas, que se vayan donde sea para conseguir vacunas y presionar donde haga falta", ha espetado Salazar.



En este sentido, ha recalcado que para Ciudadanos los "esfuerzos prioritarios" ahora por parte de la Junta deben ser "conseguir las vacunas", previo cumplimiento de los criterios de salud necesarios en las marcas, y ha pedido que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, aclare "qué van a hacer (desde la Administración autonómica) para conseguir vacunas".



Así, ha considerado "un acierto" que Extremadura se sitúa "a la cabeza" en cuanto al número de vacunas contra la Covid-19 administradas respecto de las dosis recibidas, aunque ha insistido en que en todo caso "no tenemos vacunas suficientes" y hay "un grave problema de suministro".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Finalmente, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha defendido que las decisiones relacionadas con la vacunación contra la Covid, "como todo en la pandemia", tiene que recaer a su juicio "en las autoridades sanitarias".



En todo caso, más allá de ese planteamiento, ha considerado que es "primordial" acelerar los procesos de vacunación, ya que que "está habiendo problemas con la administración de las vacunas pero sobre todo con el suministro".



Asimismo, ha indicado que no entiende que desde Extremadura "no se esté alzando la voz como otras CCAA" en "presionar" para que se liberen las patentes, porque "estamos en un momento de excepción en el que hay que apostar por la estrategia de vacunación" en la que, "liberar las patentes es la vía, la solución para tener a las personas vacunadas en el menor tiempo posible".