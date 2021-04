Jornadas online para comunidad educativa y empresas abordan futuro y potencialidades de FP

Ep.

Unas jornadas online dirigidas a toda la comunidad educativa y a las empresas abordarán los próximos días 27, 28 y 29 de abril el futuro y las potencialidades de la Formación Profesional (FP) en Extremadura.



El director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo, Manuel Gómez, ha presentado este martes en rueda de prensa dichas jornadas y ha aseverado que, si siempre tiene sentido hablar de la FP, ahora que se trabaja en un Plan de Modernización se pone de manifiesto la necesidad de las mismas.



La actividad se iniciará el martes, 27 de abril, y abordará el Plan de Modernización de FP, así como la nueva ley de FP que viene a dar respuesta a este tipo de formación en el presente y en el futuro y que debe ser "ágil, flexible, modular y adaptable", y en la que puedan convivir no solo los estudiantes sino la población activa sin límite de edad y que puedan estar circulando por la Formación Profesional.



"La administración tenemos una responsabilidad muy grande y con esta normativa y con este Plan de Modernización de la Formación Profesional queremos dar respuesta a todas estas inquietudes", ha destacado Manuel Gómez.



Asimismo, se incidirá en las aulas profesionales de emprendimiento, ya que no solo vale con formarse sino que hay fomentar también el emprendimiento, ha dicho Gómez, así como en las aulas y espacios tecnológicos.



Por su parte, en la jornada del miércoles, 28 de abril, tendrán protagonismo los alumnos y potenciales alumnos y se incidirá en aspectos como la posibilidad de la FP como valor añadido para llegar a la universidad, deteniéndose en las convalidaciones y experiencias.



Finalmente, el jueves, 29, las jornada estará dedicada a la parte más empresarial, ya que se detendrá en la Formación Profesional Dual, en la acreditación de competencias profesionales, en los cursos de especialización para personas que ya han titulado, así como en la FP a distancia, modular parcial o pruebas libres de FP.



"Lo que pretendemos desde la Junta de Extremadura es convertir a las empresas como un aula más dentro de nuestros propios centros, donde estamos haciendo, y creo que se ha demostrado con los datos que tenemos, la apuesta tan fuerte que está haciendo la Junta de Extremadura en la Formación Profesional Dual", ha destacado.



En este sentido, el director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo ha agradecido la colaboración de las empresas y autónomos de la región a la hora de facilitar la implantación del sistema de Formación Profesional Dual, un mecanismo que "tantas ventajas y bondades" aporta a la sociedad y que proporciona un alto grado de empleabilidad.



Las jornadas concluirán con el panel final que lleva por título 'El futuro de la Formación Profesional en Extremadura, ya que es "muy importante" tratar los objetivos que se pretenden alcanzar en la presente legislatura y que consisten en llevar a la FP a "su máximo exponente" y preparar a las personas para poder tener la capacidad, habilidades y mecanismos para afrontar los cambios "con naturalidad".



EJEMPLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL



Junto al director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo, Manuel Gómez, han comparecido la antigua alumna de FP Dual Isabel Mateos y el empresario que colabora con el programa de FP Dual de la Consejería de Educación Luis Aliseda, que representan un "ejemplo" de los que es y representa la FP Dual.



Isabel Mateos ha recalcado las dos grandes ventajas que en su opinión tiene la FP Dual y que son que te da acceso directo a la universidad y te proporciona "mucha más experiencia" que con cualquier otro grado o incluso la universidad.



Mientras, Luis Aliseda ha remarcado que participar en programas de FP Dual ha supuesto descubrir la FP y ha valorado que con la Dual se rompe el "círculo vicioso" de la dificultad de acceder al mercado laboral por no tener experiencia.



Además, ha mostrado su satisfacción por la recuperación de la figura del "aprendiz", que además ama el sector en el que desarrolla su actividad porque se forma en él, y ha resalado que la empresa tiene una interacción con el centro, al que se le puede comunicar qué aspectos se podrían mejorar la formación que reciben los alumnos, así como que se valora otros modelos de inteligencia "más aplicativos".