Patrocinio Sánchez: Es "el momento" de apostar en Extremadura por la industria "potente"

Ep.



La secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha defendido que es "el momento" de que la comunidad apueste por una industria "potente" como elemento con el que "sólo y exclusivamente" se consigue la generación de empleo "de calidad".



Ha afirmado así que es "el momento" de asentar la región, así como de "empezar a tener proyectos en Extremadura serios, de apoyarlos, de estar con los trabajadores y trabajadoras, de apostar por el empleo, de apostar por la industria", con el objetivo "fundamental" de generar empleo "de calidad" en la región, algo que a su juicio "sólo y exclusivamente se consigue con una industria potente".



"Yo creo que Extremadura tiene que empezar a industrializarse, tenemos que empezar a tomarnos en serio las industrias que puedan venir a nuestra comunidad", ha dicho Sánchez, quien ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que lidere un Pacto Social y Político para que "Extremadura se una vez por todas rememos todos en la misma dirección y tengamos una industria acorde con la región".



En este sentido, teniendo en cuenta que "Extremadura es una de las regiones que menos progreso económico y social tiene", ha defendido que "la industria es la que fija población al territorio, la industria es la que da trabajos dignos y salarios dignos también".



De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de la inauguración este viernes en Mérida del 9º Congreso Regional de UGT, donde Patrocinio Sánchez saldrá reelegida para el cargo como máxima responsable del sindicato en la comunidad.



CONGRESO CON EL LEMA "EL EMPLEO POR DERECHO"



Un congreso que se desarrolla en una situación "complicada" por la pandemia, y que se celebra después de cinco año bajo el lema "El empleo por derecho" porque "es un momento muy importante para Extremadura" y hay que "pelear por un empleo digno y de calidad", ha afirmado.



Según ha explicado, en la cita se aprobarán unos estatutos y un programa de acción sindical para los próximos cuatro años, y para hacer frente a los "muchos retos" que hay por delante. "Hemos estado ahora durante la pandemia en primera línea con todos los trabajadores y trabajadoras y ahora tenemos que seguir estando porque la situación posterior (tras la pandemia) creemos que va a ser muchísimo más complicada y el paro va a ser importante", ha dicho.



Con ello, ha incidido en que UGT seguirá peleando para que los ERTE no se conviertan en ERE tras la pandemia, así como para que la reforma laboral se derogue y suba el SMI. "Tenemos muchísimos retos como sindicato y esperemos que si el congreso aprueba los documentos que vamos a presentar y evidentemente da su apoyo a la secretaría general y al equipo que presentamos podamos trabajar y seguir trabajando y estando como siempre al lado de los trabajadores y trabajadoras", ha señalado.



También, como pilares del que será su segundo mandado al frente de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez ha recordado que ésta ahora es la primera fuerza sindical en la región, lo que lleva a que tiene "mucha más capacidad y mucha más representación".



Por otra parte, preguntada sobre la digitalización y el teletrabajo, ha dicho que la sociedad aún no está preparada para estas cuestiones, pero que en todo caso la pandemia ha hecho "recapacitar" y empezar a pensar en acabar con las "deficiencias" que estas temáticas se tenía.



Al respecto, ha recordado que el sindicato está negociando ya un proyecto de digitalización de la administración pública, así como que va a presentar una propuesta sobre el teletrabajo. "Porque entendemos que no se pueden llevar los trabajadores el trabajo a casa, y hay muchas cosas de las que hablar como la desconexión y los gastos que se producen en los domicilios y la prevención de riesgos laborales en el domicilio que tampoco estamos preparados", ha reseñado.