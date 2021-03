Pepe Álvarez pide al Gobierno vigilar los proyectos beneficiarios de los fondos europeos

Ep.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido al Gobierno central que vigile que los proyectos que se beneficien de los fondos que lleguen al país como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 "no dejen una España más desequilibrada", sino que sirvan para poder restablecer un equilibrio entre los distintos territorios.



"Tenemos que vigilar para que esos proyectos no dejen una España más desequilibrada sino que justamente sirva para que podamos restablecer el equilibrio", ha señalado Álvarez, quien ha añadido que cree que una de las "claves" en España en el proceso de puesta en marcha de los fondos de reconstrucción es que ese proceso "ayude al reequilibrio y no que ocurra lo contrario".



En este sentido, ha alertado de que se corre el "riesgo" con dichos fondos de que "las empresas más importantes del país están asentadas en las zonas más desarrolladas, van a ser las que presenten los proyectos", algo ante lo que a su juicio hay que "vigilar" para que no lleve a un mayor desequilibrio entre territorios.



Así se ha pronunciado --a preguntas de los medios este viernes en Mérida antes de asistir al 9º Congreso Regional de UGT Extremadura-- sobre la fábrica de celdas de baterías anunciada en la comunidad extremeña, y al hilo de lo cual ha reiterado que su sindicato defiende que "el litio no sólo se ha de extraer en Extremadura sino que la elaboración se ha de hacer en Extremadura".



"Y en ese sentido nuestro sindicato va a trabajar, está trabajando... de hecho no es una cuestión nueva, porque hace tiempo que se está hablando... y nosotros planteamos y plantearemos que el litio sea el elemento que ayude a un proceso de industrialización en Extremadura", ha defendido el responsable de UGT.



Al mismo tiempo, sobre la utilización del litio y las baterías, ha considerado que la fábrica anunciada en Extremadura supone "una gran oportunidad" para la región, y ha defendido que "el desarrollo del producto se tiene que hacer en Extremadura" como "elemento fundamental" que propicia "más empleo" y "más efectos desde el punto de vista de la extensión tecnológica".



"(En Extremadura) No tiene que pasar como ya ha pasado en otras comunidades, como por ejemplo lo que está pasando en Asturias con el carbón que primero se extrae el mineral y allí no queda nada", ha sentenciado Pepe Álvarez, sino que "el desarrollo del producto se tiene que hacer en Extremadura que es el elemento fundamental, que da más empleo y que además genera más efectos desde el punto de vista de la extensión tecnológica", ha concluido.