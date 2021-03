En la presentación de este proyecto, junto al socio referencial del conjunto empresarial del Proyecto integral de almacenamiento energético en Extremadura, Alejandro Ayala, y el consejero delegado de Phi4Tech, Mario Celdrán, el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha recalcado que hoy comienza un nuevo tiempo.

Para Fernández Vara, "Extremadura, tierra de gente trabajadora y sencilla, llega a la nueva revolución tecnológica, energética...en primer lugar, puede ser que resulte anecdótico pero, a nosotros nos va la vida en ello y, ha sido posible a muchos elementos, sobre todo, generaciones de hombres que no se conformaron que su futuro no sea igual a su pasado y, no dependa cada seis años de cuanto dinero nos va a dar Europa, de como vaya a quedar en la financiación autonóimca, sino aspira a desarrollar un proyecto inclusivo en España que mire como un lugar al que se puede venir que recibe y aporta mucho al resto del país".

Además, ha añadido que "lo repito ahora, a lo largo de los años, hemos podido desarrollar muchas infraestructuras en la región, convgobiernos que miraron hacia aquí con la voluntad yv desedo, pero sigue existiendo una deuda con Extremadura, que podamos volar ahora que sed nos da la oporunnitdad y, competir en la liga industrial".

Para el Jefe del Ejecutivo Regional, "llega un nuevo actor, no esperado por muchos, de los aque somos cooperadores necesarios, se cansó de los Santos Inocentes y ver esa imagen que nada tiene que ver con la Extremadura de hoy, procedente de uan tierra que tiene muchas ganas y mucha hambre de poder hacer las cosas de forma diferente y, como dijo Mandela, poder ser dueños de nuestro destino y capitan de nuestras almas".

