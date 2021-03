Monago critica que Extremadura no sea Objetivo 1 para Sánchez y Vara está modo "silencio"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha elegido el criterio "que más beneficia a sus socios nacionalistas" a la hora de establecer el reparto del fondo Covid entre las comunidades autónomas.

Trras la reunión del Comité de Dirección, Monago ha destacado que del paquete de ayudas de 11.000 millones de euros aprobado por el Ejecutivo Central, 7.000 irán destinados a las comunidades autónomas, de los cuales, 2.000 millones están ya apartados para Canarias y Baleares.

Por tanto, de los 5.000 millones de euros que van a repartir entre las comunidades autónomas, a Extremadura le van a corresponder apenas 100 millones de euros, debido a que el Gobierno de España ha buscado "el criterio que más beneficia a los socios nacionalistas de Sánchez", como son el desempleo, el paro juvenil o principalmente la caída del PIB, donde ha sido más acuciada en aquellas regiones mayor presencia industrial y empresarial.

Según Monago, debido a que en Extremadura, dicho descenso ha sido menor como consecuencia de la menor presencia del sector privado, empresarial e industrial, esos 5.000 millones de euros "benefician a los socios de Sánchez pero no a Extremadura, que se va a ver perjudicada seriamente" ha sentenciado.

De este modo, ha recordado que dichos criterios ya se tuvieron en cuenta para el reparto de los fondos REACT-EU, en los que la región también salió perjudicada y ha señalado que, solo si se hubiera tenido un criterio objetivo como es la población, Extremadura habría recibido 115 millones de euros de estos 5.000 que se van a repartir.

Además, si todas las comunidades autónomas hubieran recibido el mismo tratamiento y se repartieran los 11.000 millones de euros aprobados por el Gobierno, con el criterio poblacional, el montante total que le habría correspondido a Extremadura habría ascendido a 253 millones de euros. Sin embargo, "tan solo van a venir 100 millones" ha lamentado.

Para Monago, es un "atropello más" del Gobierno de Sánchez a los extremeños ante el que Extremadura "no puede dar el silencio por respuesta" y ha lamentado que Fernández Vara esté en "modo silencio", afirmando que "somos objetivo 1 para la Unión Europea pero ya está claro que no lo somos para Sánchez".

El presidente del PP ha criticado que Extremadura vaya a recibir apenas 100 millones de euros, con un millón de habitantes, mientras el Gobierno concede una ayuda de 53 millones de euros a una aerolínea en quiebra como Plus Ultra, con apenas 300 trabajadores.

Por ello, ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias en la Asamblea de Extremadura porque "no nos podemos dar por satisfechos", exigiendo que se incluya a los sectores de actividad que Sánchez ha dejado fuera de las ayudas.

"Si no lo hace, Vara tiene que establecer un fondo adicional para no dar la espalda a los sectores que Sánchez ha excluido" ha afirmado, señalando que dichas ayudas deben ser "en la misma cuantía y condiciones que las establecidas por el Gobierno de España" para que "no se olvide a ningún sector que tenga pérdidas como consecuencia de la pandemia".

Por último, también ha pedido que se elimine el requisito de estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda para acceder a las ayudas porque "lo que no puede ser es que la caja registradora no se pudiera abrir para cobrar porque no hay actividad, sólo se abra para pagar impuestos y encima se les penalice por haber fallado en alguna de las cuotas".