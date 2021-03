Movilidad carreteras extremeñas estará vigilada con más de 2.000 controles hasta 9 abril

Policía Nacional, Local y Guardia Civil intensificarán sus operativos de control desde este miércoles, 17 de marzo, y hasta el próximo 9 de abril, para vigilar el cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias extremeñas y el Consejo Interterritorial de Salud, contra la expansión de la Covid-19, ante la celebración del puente de San José y Semana Santa.



Para ello, este miércoles se ha reunido, de forma telemática, el Centro de Coordinación Cooperativa Policial (Cecor), presidido por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, que a su término ha destacado la importancia de estos días en lo que a la movilidad se refiere y ha apelado de nuevo a la responsabilidad individual para cumplir con las nuevas medidas.



Así pues, García Seco ha explicado que la Guardia Civil trabajará fundamentalmente en los límites de acceso, impidiendo la salida de vehículos de cada una de las comunidades autónomas, aunque los controles, más de 2.000 hasta el día 9 de abril, se llevarán a cabo tanto en vías principales como secundarias.



En esta ocasión, además, los controles contarán con unos dispositivos de señalización específicos de balizas y conos, fundamentalmente en las carreteras más transitadas como la A-5 y A-66, para garantizar la seguridad vial, según explica en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.



"Es un trabajo que requiere una movilización muy importante de efectivos, más de 4.000, que trabajarán como en todo este tiempo de forma coordinada bajo el criterio de evitar riesgos", ha añadido García Seco, quien se ha referido asimismo al control que se llevará a cabo de la prohibición de las reuniones de no convivientes en espacios privados.



EVITAR CONCENTRACIONES EN ESPACIOS CERRADOS



Se trabajará también para evitar las concentraciones de personas en espacios cerrados, como centros de ocio, restaurantes, cafeterías y centros comerciales, con el "reto importante" de concienciar y trabajar para evitar las reuniones de no convivientes, ha incidido la delegada del Gobierno, quien ha reconocido que se trata de un trabajo "complicado pero importante" dado que "un gran número de contagios se da en reuniones celebradas en espacios privados".



Para controlarlo, ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen analizado los riesgos, "conocen dónde se produce una mayor concentración de personas, -cortijos, parcelas, etcétera- conocen muy bien sus territorios de actuación y saben dónde tienen que poner el foco".



"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no están buscando delincuentes, lo que tratamos es de evitar conductas de riesgo que pongan en peligro la salud de los ciudadanos", ha declarado García Seco en este sentido, al tiempo que ha apelado nuevamente a la responsabilidad individual "porque vienen días complicados", concluye.