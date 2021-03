Vara siente vergüenza ante actos que dejan a política como "problema" y no como "solución"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que siente "mucha vergüenza" con lo que ha ocurrido en la última semana respecto a la presentación de mociones de censura y adelantos electorales, porque con ello la política "aparece como problema y no como solución".



"Me da vergüenza, de unos y de otros, porque aquí los papeles están muy repartidos", ha expuesto Fernández Vara, en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press.



Fernández Vara ha insistido en le da "absoluta vergüenza" como "político que no ha dejado de ser ciudadano", por cuanto estos movimientos se producen cuando "la atención de la ciudadanía está en su vida, sus haciendas, su futuro, su salud", y la política "aparece como un problema y no como una solución".



En este sentido, ha señalado que el PSOE de Extremadura "no va a contribuir" a que se produzcan mociones de censura en municipios de la comunidad, si bien este punto ha querido diferenciar el debate de esta última semana con lo ocurrido recientemente en el municipio pacense de Jerez de los Caballeros.



En este caso el PSOE, partido con más ediles en el ayuntamiento jerezano, ha recuperado la alcaldía tras presentar una moción contra el alcalde, de Podemos, y único concejal de la formación morada, que contaba con el apoyo de los concejales del PP.

"Fue un pacto contra natura", ha justificado Vara, quien considera que hay que diferenciar "mociones puntuales que no tienen nada que ver con esto", en alusión al terremoto político de la última semana en España.



Por otro lado, también en el plano político, ha señalado que si anunció el pasado enero su candidatura a seguir al frente de la Secretaría General del PSOE de Extremadura fue "para centrarse en lo importante" y "no perdernos en discusiones inútiles" y, no es el momento de llevar al partido a "un debate interno que no conduce a nada".



No obstante, no ha querido concretar si también optará a encabezar la lista de su partido para tratar de repetir una legislatura más como presidente de la Junta, concluyendo que "ya se decidirá".