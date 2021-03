UPA-UCE y Asaja pedirán a Planas en una reunión el día 18 que defienda al sector tabaquero

Las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura y Asaja Extremadura han anunciado que se reunirán el próximo día 18 de marzo en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien reclamarán que se posicione y defienda el cultivo del tabaco.



Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura tiene también una reunión prevista para otra fecha con el ministro.



En concreto, Asaja Extremadura y UPA-UCE valoran que el ministro de Agricultura haya decidido, "por fin", escuchar la "voz" del campo extremeño, y apuntan que se trata de un encuentro "muy esperado" por las organizaciones agrarias extremeñas que, "sin lugar a dudas, se produce como consecuencia de la presión generada por las movilizaciones del sector, unas protestas que se interrumpieron para dar una oportunidad al dialogo con el ministerio que tuviera como resultado el mantenimiento de la región tabaquera en el Plan Estratégico Nacional de la PAC".



Y es que "los productores de tabaco extremeños sacaron sus tractores a la calle el pasado 26 de febrero ante la amenaza de perder las ayudas que reciben de la PAC, algo que les dejaría en la más absoluta ruina. Necesitamos respuestas firmes para acabar con esta incertidumbre que reina en el sector tabaquero", mantienen las organizaciones agrarias.



De este modo, tanto UPA-UCE como Asaja Extremadura afrontan dicho encuentro con la esperanza de obtener una respuesta "clara" para el futuro del sector, del que viven más de 4.000 familias extremeñas y que se encuentran actualmente en una situación de "incertidumbre", según informan las organizaciones agrarias en una nota de prensa.



"Los agricultores tabaqueros han hechos sus deberes: han invertido en sus explotaciones, han favorecido el relevo generacional, han hecho secaderos colectivos para producir de una manera más sostenible y ser más competitivos y todo eso no se puede perder por una decisión técnica que, además, se toma desde un despacho", defienden las organizaciones agrarias.



Por tanto, Asaja y UPA-UCE Extremadura mantienen, no obstante, que si el Gobierno de España no fija una postura "clara" y defiende al tabaco, organizarán una "gran manifestación" ante la sede del ministerio que dirige Luis Planas en Madrid.