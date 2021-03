Marta Pérez: "Necesitamos a las mujeres jóvenes para que Extremadura tenga futuro"

- Una mujer que haya marcado su vida, pese a no conocerla.

M.P.G.: Carolina Yuste. Tuve la oportunidad de entrevistarla en el inicio de su carrera tras participar en una obra del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Pocos años después recogía un Goya a la mejor actriz de reparto. Me emocioné mucho por su éxito. Por ser mujer, joven, con talento. Y lo más importante reconocido.

Marta Pérez Guillén sueña con vivir en una Extremadura en la que las mujeres tengan el protagonismo que realmente les corresponde y no se vean abocadas a conformarse con la situación que ocupan en la actualidad y que se complica, aún más, si son jóvenes. Para muestra de ello, recalca que “6 de cada 10 mujeres jóvenes no pueden trabajar en nuestra región, ni tienen oportunidades”, y a todas ellas “las necesitamos para que Extremadura tenga futuro”.

Con estas palabras tan elocuentes, la portavoz de Igualdad en el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía (Cs) en la Asamblea de Extremadura, donde es la diputada más joven, urge “cambiar las perspectivas de empleo” e “insistir en que las empresas apuesten por planes de igualdad, que consigan reducir la brecha laboral”. Y es que, a día de hoy, lamenta que las mujeres “seguimos siendo menos interesantes frente a los hombres a la hora de ser contratadas por las empresas”.

A esto, esta emeritense de 32 años, Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, añade que “ser madres, formar una familia, asumir el rol de los cuidados, a día de hoy penaliza nuestras trayectorias profesionales”. Por ello, considera que “hay que seguir apostando por las políticas de igualdad”, con planes que “son más necesarios que nunca” y que hay que implementar en las empresas.

De ahí, que considere que “hay tanto trabajo por delante que urge afrontar, como para estar perdiendo el tiempo navegando por la superficie” en relación a la conmemoración -el pasado lunes- del Día Internacional de la Mujer, efeméride que “sigue siendo nuestro día y que no es incompatible conmemorar con medidas de seguridad y cumpliendo los protocolos”. Y es que, a su entender, “la perspectiva de la igualdad debe estar presente en cada paso que demos, pero más que se convierta en políticas tangibles y realmente efectivas”.

De cara al futuro, Pérez Guillén apuesta por políticas en corresponsabilidad y conciliación; facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral tras la maternidad; y seguir educando en igualdad, porque “tan importante es que dispongan de las herramientas suficientes para poder romper los techos de cristal que aún se nos resisten, como que eso se visibilice”. Por ello, lanza este mensaje: “hay que visibilizar a las mujeres en puestos de responsabilidad y en la toma de decisiones”.

- Se acaba de celebrar el 8-M, una fecha señalada en el calendario por ser el Día Internacional de las Mujeres. Sin embargo, la situación de crisis sanitaria a causa de la pandemia por la Covid-19 ha marcado este año la conmemoración de esta efeméride. A su modo de ver, ¿cómo cree que es la mejor forma de celebrarlo este año?

M.P.G.: Centrando el debate en lo que importa, y es en cómo avanzamos para que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres sea un hecho. En visibilizar las desigualdades que sufrimos y a las que nos enfrentamos las mujeres en cualquier ámbito de nuestra vida.

Así es la mejor manera de celebrarlo. Centrándonos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Vivimos momentos en los que hemos tenido que ser responsables y hay que seguir siéndolo hasta que la situación cambie. Y no es incompatible con que el 8-M siga siendo nuestro día.

- Desde su punto de vista, y teniendo en cuenta que no ha estado exento de polémica, ¿considera que todo lo hablado sobre el 8-M ha hecho que se aleje de lo que realmente nos importa, que es la situación actual de la mujer en el mundo?

M.P.G.: Por supuesto. Y es un error permitirlo. Hay tanto trabajo por delante que urge afrontar, como para estar perdiendo el tiempo navegando por la superficie.

- ¿Cómo ha celebrado usted el 8-M?

M.P.G.: Este 8-M a todas luces ha sido distinto. El año pasado lo celebré con mi compañera Consuelo Rodríguez sentada al lado en el acto institucional de la Asamblea de Extremadura. Este año, tristemente no ha sido así.

No he estado en las calles. Como decía antes, hay que actuar con responsabilidad, pero sí en el acto institucional de la Asamblea, acompañando a mujeres en una clausura de talleres y compartiendo ideas en encuentros online. Como decía, las medidas de seguridad y cumplir con los protocolos no es incompatible con que el 8-M siga siendo nuestro día.

- Pese a que en febrero han bajado las cifras del paro en la región, el número total de desempleados asciende a 113.938. De ellos, atendiendo al sexo de los parados en la Comunidad Autónoma, el 39% son hombres y el 61% mujeres, una tendencia que lamentablemente no cambia. ¿Qué cree que habría que hacer para que estas cifras de desempleo femenino bajen de una vez por todas, o al menos sean más equiparables con las de desempleo masculino?

M.P.G.: La situación de la mujer en nuestra Comunidad Autónoma ya era complicada antes de la pandemia. Las políticas implementadas no eran efectivas antes del COVID-19, y menos lo serán con una situación agravada como la que estamos viviendo. La mujer vuelve a ser la más perjudicada, junto con los jóvenes, por el desarrollo y descontrol de la pandemia. Y los datos de desempleo reflejan esta cruda realidad.

Hay que cambiar las perspectivas de empleo y hay que insistir en que las empresas apuesten por planes de igualdad, que consigan reducir la brecha laboral. A día de hoy seguimos siendo menos interesantes frente a los hombres a la hora de ser contratadas por las empresas. Esto tiene que cambiar.

Y más complicado lo tienen las mujeres jóvenes de nuestra región. 6 de cada 10 mujeres jóvenes no pueden trabajar. No tienen oportunidades en nuestra comunidad autónoma. Y las necesitamos para que Extremadura tenga futuro.

- Un informe de UGT Extremadura ponía de manifiesto recientemente que la Comunidad Autónoma registra una brecha salarial de más de 3.800 euros entre hombres y mujeres. En esta misma línea, un informe de Gestha evidenciaba que las mujeres extremeñas cobran casi 2.800 euros menos que los hombres. ¿Qué es lo que está fallando para seguir siendo menos valoradas, pese a tener mismos estudios o formación?

M.P.G.: Creo que el problema no es que seamos menos valoradas. Es que ser madres, formar una familia, asumir el rol de los cuidados, a día de hoy nos penaliza. Penaliza nuestras trayectorias profesionales. Un ejemplo de un dato que visibiliza esto es que el 94 por ciento de los trabajadores que dependen de la Junta de Extremadura que solicitan una reducción de jornada son mujeres.

Y como decía antes, a las empresas les resulta mucho más fácil y atractivo contratar a hombres, porque las mujeres suponemos problemas. Por eso no alcanzamos puestos de responsabilidad y nuestros contratos están sujetos siempre a la temporalidad. Y mientras no generemos herramientas que sorteen estos obstáculos, seguiremos estando penalizadas.

- El pasado 22 de febrero, con motivo del Día para la Igualdad Salarial, la Junta de Extremadura mostraba su "firme y decidido compromiso" por avanzar hacia la eliminación de la brecha de género, una cuestión que se ha agudizado por la crisis sanitaria debido a la pandemia por la Covid-19.A su entender, ¿qué medidas hay que tomar para de una vez por todas conseguir esta meta?

M.P.G.: Hay que seguir apostando por las políticas de igualdad. Los planes son más necesarios que nunca y urge que se implementen en las empresas. Es importante abordar el problema, además, desde la raíz y por supuesto de una manera transversal. Compartimos que la perspectiva de la igualdad esté presente en cada paso que demos, pero más que se convierta en políticas tangibles y realmente efectivas.

Hay que enfrentar los obstáculos de una vez y de forma decidida. A veces no requiere de mucho esfuerzo y sí de voluntad, como la implementación del currículo neutro en los procesos de selección de personal para ostentar un cargo en una empresa o en la propia administración. Eliminemos barreras.

La conciliación y la corresponsabilidad siguen siendo asignaturas pendientes. Esta pandemia ha obligado a muchas mujeres a dar pasos atrás, por asumir el rol de los cuidados. Tenemos que seguir trabajando para que dejen de ser conceptos de uso político para que se conviertan en políticas realmente útiles que permitan a las familias conciliar y sostenerse sin que nos penalice.

- Cuando se cumple un año del inicio de la pandemia por la Covid-19 en nuestro país, según Podimo, una plataforma de podcast, cerca del 30% de las mujeres sufre estrés y depresión, el doble que los hombres. De hecho, el Instituto de Psicología de Emoción y Salud (IPES) alerta que la pandemia ha agudizado un problema social latente, donde el estrés y los cuadros depresivos se ceban con el colectivo femenino, prácticamente doblando las cifras de los hombres. ¿Cómo hay que abordar esta problemática?

M.P.G.: Ese mismo efecto también se ha notado en los jóvenes. Es indudable que se requiere de más recursos para abordar esta problemática que podría atajarse si la atención psicológica fuera un servicio que estuviera implementado en la atención primaria. Es una medida que está en nuestro programa y que defenderemos.

Igualmente, la atención psicológica para las mujeres que sufren violencia machista sigue siendo deficiente en nuestra comunidad y hay que seguir trabajando en esto para llegar a las zonas rurales silenciadas por la carencia de estos servicios.

- En la mayoría de los casos, -y se ha evidenciado durante la crisis sanitaria que estamos padeciendo-, la mujer lleva a sus espaldas la responsabilidad del hogar, los hijos, familiares dependientes, trabajo… ¿qué medidas más sociales y dirigidas a la mujer deberían abordar las distintas administraciones?

M.P.G.: Políticas en corresponsabilidad y conciliación. Que pasen del titular a políticas efectivas. Que las guarderías sean gratuitas ayudaría, como la flexibilización de horarios, y facilitar la opción del teletrabajo. Que las familias dispongan de ayudas para conciliar.

Hay que facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral tras la maternidad, esto también sigue siendo una asignatura pendiente. Hay mucho aún por hacer. Y en esto la educación es clave, además de futuro.

- ¿Qué le falta a la mujer extremeña para llegar a puestos de responsabilidad y equipararse al resto de féminas del país?

M.P.G.: Tan importante es que dispongan de las herramientas suficientes para poder romper los techos de cristal que aún se nos resisten, como que eso se visibilice. Hay que visibilizar a las mujeres en puestos de responsabilidad y en la toma de decisiones, como promocionar su posición.