Carmen Calvo: Extremadura está a "vanguardia" al aplicar perspectiva género en urbanismo

Ep

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha destacado que Extremadura es un "lugar de vanguardia" al aplicar la perspectiva de género en su planeamiento urbanístico, una política que es "bastante innovadora".



Calvo ha destacado que dicha política es "especialmente importante" porque afecta "de verdad" a la vida, al día a día, a la calidad de cómo transcurre el tiempo, el entorno y las relaciones que se mantienen desde los pueblos pequeños o grandes y con reafirmar la población en todo el entorno rural, por lo que ha invitado a seguir haciendo políticas "inteligentes y sostenibles".



La vicepresidenta primera del Gobierno ha realizado estas declaraciones en un video emitido durante el webinar en el que se ha presentado el libro 'Proyectando con perspectiva de género. Guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles', elaborado por la Cátedra Unesco de Género a petición de la Junta de Extremadura.



"Las mujeres tenemos una historia de eso que se ha denominado la vida privada, lo doméstico, tenemos una información de haber vivido en algo que a veces se desprecia en la vida política que es lo pequeño, pero Simone de Beauvoir decía que lo pequeño es grande", ha recalcado Calvo.



Así, ha incidido en que la formación y la experiencia que las mujeres tienen de cómo se puede trazar el urbanismo, la economía, los proyectos que no agreden y que son capaces de sostener el medio ambiente son "sabiduría", algo en lo que, Extremadura está "muy adelantada" porque cuenta con una tradición a partir de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible.



"Me parece que no hay otro camino para seguir trabajando, para seguir trazando un futuro que lo podamos trasladar a otros y a otras, a los más jóvenes y que todo esto forme parte de algo tan sabio, tan profundo y a veces tan difícil que se llama sabiduría", ha añadido.



En este webinar, también han intervenido la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales; la consejera de Igualdad y portavoz, Isabel Gil Rosiña, y la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, así como las autoras de la guía Inés Sánchez de Madariaga e Inés Novella Abril.



CIUDAD CIVILIZADA



Por su parte, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional en materia de igualdad iniciado en la pasada legislatura y que continúa en la actual, en la que está muy presente transversalmente.



Así, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Lotus consagra legalmente que la perspectiva de género inspire, impregne y dirija la ordenación del territorio y el urbanismo para hacer una "ciudad civilizada".



"La ciudad civilizada, primero, no es la gran urbe, segundo, no es una forma de estar sino que es una forma de ser, y la ciudad civilizada solo lo será, grande, pequeña o mediana, si más del 50 por ciento de la población que somos las mujeres se ve reflejada en su planeamiento, en su organización, es su diseño", ha añadido.



EL GÉNERO EN EL URBANISMO COMO INNOVACIÓN



En su turno, la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha valorado que el webinar marque un "hito" porque el género en el urbanismo es una innovación que viene a formar parte de la agenda de las políticas públicas de la Junta.



También ha recalcado la consejera que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no se puede resumir a una manifestación o una pancarta sino que para el Ejecutivo regional es un "objetivo estratégico" de su acción.



Así, ha valorado que, por la aplicación de la perspectiva de género en el urbanismo, los pueblos y ciudades van a ser mejores porque van a llevar incorporado la "necesaria mirada" de las mujeres. "La agenda igualitaria de esta región está en marcha y esto es imparable", ha recalcado Gil Rosiña.



FIJAR POBLACIÓN AL TERRITORIO



Finalmente, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha recalcado que el urbanismo y la igualdad de oportunidades le importa a la gente, un hecho que evidencia los casi 700 participantes inscritos en este webinar.



García Bernal ha agradecido el trabajo realizado por la Cátedra Unesco de Género de la Universidad Politécnica de Madrid en la "mirada de género", que sirve para toda Extremadura y para que todos los ciudadanos tomen posicionamiento en los entornos.



Además, ha valorado que quien fija la población al territorio son las mujeres, por lo que la mirada de género es "importante", además de añadir que se debe reclamar que la participación ciudadana las mujeres sea con perspectiva de género y teniendo en cuenta a la diversidad de mujeres que existen.



"Este es un camino de no retorno, es el camino que nos debemos a nosotras mismas, a esta tierra, y sobre todo a las que nos antecedieron y a las próximas generaciones", ha aseverado.



En este webinar han asistido, entre otras personalidades, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; el rector de la UEx, Antonio Hidalgo; o la presidenta del CES de Extremadura, Mercedes Vaquera.