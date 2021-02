Asamblea urge a Junta realizar estudio sobre causas alto número de cesáreas en Extremadura

Rd./Ep.

La Asamblea de Extremadura ha instado este jueves a la Junta a realizar un estudio para conocer cuáles son las causas del alto número de cesáreas que se están produciendo en la Comunidad Autónoma y, de este modo, reducirlas.

En concreto, esta propuesta de impulso ha sido presentada por Unidas por Extremadura y ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios en la Cámara -PSOE, PP y Ciudadanos-.

Y es que la formación izquierdista ha llevado al Pleno esta iniciativa ante los alarmantes datos que se conocen: el 29,4 por ciento de los partos acaban en cesáreas en la comunidad autónoma, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ese porcentaje esté entre un 10 y un 15 por ciento.

“Las cesáreas han sido un avance médico y nadie lo niega, pero no se pueden convertir en una práctica rutinaria”, porque con ellas aumenta la posibilidad de depresión posparto, puede afectar de manera negativa a posibles partos y supone la separación del bebé y la madre durante las primeras horas “que son cruciales para el vínculo”, ha aseverado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

En este sentido, la diputada ha explicado que “la violencia Obstétrica pronto se va a reconocer en nuestra ordenación jurídica con la reforma que se va a hacer de la Ley del Aborto”, según informa Unidas por Extremadura en una nota de prensa.

Igualmente, ha resaltado que el 44,6 por ciento de los partos en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia acaban en cesáreas y “tanto madres como matronas de este centro coinciden en que hay margen de mejora”.

“Es necesario dejar de entender el parto como una intervención hospitalaria, y entenderlo como un proceso fisiológico, natural y para esto se necesitan más recursos humanos”, pero con el número de matronas en este hospital es “imposible”, ha apostillado.

Estas profesionales sanitarias “se dejan la piel para atender de la mejor manera, pero su trabajo es tan estresante que deciden irse”, ha asegurado De Miguel, quien también ha indicado que en Extremadura hay turismo obstétrico y “las madres extremeñas deciden ir a otras comunidades a parir en mejores condiciones sin que les obliguen a enfrentarse a una cesárea”.

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura ha alertado de que en el Virgen del Puerto de Plasencia y en el de Don Benito-Villanueva de la Serena se aplican cesáreas de manera automática cuando la madre es positivo en Covid 19.

“Desde la Asociación Profesional de Matronas de Extremadura aseguran que esto no es recomendable. Se debe mantener la piel con piel entre madre y bebé y facilitar la lactancia para todas las mujeres que decidan llevarla a cabo”, ha señalado.

Finalmente, Irene de Miguel ha pedido que las políticas de igualdad también “impliquen avanzar hacia una correcta salud reproductiva de las mujeres”, ha concluido.

TURNO DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la diputada de Ciudadanos María Encarnación Martín Andrada ha incidido en que hay una "violencia obstétrica" cada vez más visible, lo que supone una "vulneración de los derechos de la mujer".



Así, ha considerado que la "foto del 8M es muy bonita", pero en su opinión "hay que llevarla a cabo todos los días" con prácticas más respetuosas hacia las mujeres, aunque ha recalcado que no pone el "dedo acusador" en los profesionales sanitarios a pesar de lamentar que Extremadura sea "campeona en prácticas negativas", y una cesárea lo es si ésta no viene avalada por una razón médica.



Asimismo, ha criticado que cuando una matrona coge un día libre o vacaciones es sustituida por una enfermera, un personal que está cualificado pero como enfermera, ha precisado.



"Las mujeres que llevamos tanto tiempo luchando por los derechos de las mujeres en las calles no podemos dar ni un paso atrás, y tenemos que estar apoyando a estas mujeres que tienen el mismo derecho a decidir si quieren ser madres, cómo quieren ser madres, quiénes quieren que les acompañe en el parto y, por supuesto, la última palabra siempre la deben de tener ellas", ha aseverado.



Por su parte, la diputada del PP Elena Nevado ha recalcado que su grupo apoyará esta propuesta porque entiende que es "adecuado" conocer qué ha pasado desde que se impulsó la Estrategia del Parto Normal en Extremadura para no haber reducido el porcentaje de cesáreas.



De este modo, Nevado ha apuntado que los 'populares' no van a poner el acento en la violencia sino en el amor que preside el momento del parto, además de mostrar un "sincero apoyo" a los profesionales que están detrás de las decisiones que afectan a las mujeres en el momento del alumbramiento.



También ha valorado que la Estrategia del Parto Normal ponía en el centro a la mujer extremeña, por lo que ha indicado que se debe estudiar qué ha podido pasar desde su puesta en marcha para no haber reducido las cesáreas y corregir aquello no se haya hecho bien.



En esta línea, también ha lamentado el bajo índice de nacimientos que se registra en Extremadura y ha abogado por intervenir para revertir este hecho.



Asimismo, ha mostrado su preocupación por el número de cesáreas "desproporcionadas" en los últimos años, aunque ha indicado que es un recurso "imprescindible" para salvar vidas cuando así lo establece un profesional médico.



Finalmente, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Catalina Paredes ha apuntado que afortunadamente los partos suelen salir bien por los avances de la ciencia y la labor de los profesionales, pero no siempre ha sido así.



Por ello, ha dicho que cuando se habla de los partos hay que ser "muy rigurosos" y poner el acento en los profesionales y en las mujeres, al tiempo que ha remarcado que su grupo no comparte "poner en duda los procedimientos médicos".



Asimismo, ha considerado interesante conocer cuáles son las causas que hacen que las cesáreas aumenten, ya que hay hospitales en la región por encima de la media y otros por debajo, así como ha reafirmado la apuesta del PSOE por la "humanización de los partos" y ha mostrado el "profundo respeto" al criterio técnico de los profesionales.



Por ello, ha apuntado que no se puede caer en "discursos demagógicos", ya que, como cada mujer es diferente, cada parto es diferente, ha dicho.