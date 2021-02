La Junta invita a los extremeños a consumir el turismo "seguro" de la región

Ep.



La Junta de Extremadura invita a los ciudadanos de la comunidad a "consumir" el turismo "seguro" que ofrece la propia región durante los meses de marzo y abril, a la espera de que en las autonomías limítrofes con la misma vayan decayendo los cierres perimetrales en los que se encuentran en la actualidad como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.



Así, lanza un "mensaje muy claro" y "esencial" a los extremeños de "consumir turismo en Extremadura, conocer Extremadura en estos meses de marzo y abril", ya que "todas las CCAA que rodean Extremadura están cerradas perimetralmente: Castilla y León hasta mayo, sin fecha Castilla-La Mancha, lo va a ir revisando Andalucía".



Con ello, y teniendo en cuenta que en todo caso "siempre la pandemia manda", la Administración extremeña confía en ir ofreciendo un "pistoletazo de salida progresiva, sensata, pasito a pasito" al sector turístico --en alusión a las medidas de flexibilización por la pandemia-- para lograr "un renacer del turismo en los próximos meses en Extremadura que van a ir siempre a mejor", ha señalado el director general de Turismo de la Junta, Francisco Martín Simón.



A preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar este martes en Mérida la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), el citado responsable ha mostrado así su confianza en que la próxima Semana Santa en Extremadura será "mejor" en datos turísticos que la de 2020, aunque en todo caso ha recalcado que obispos y cofradías "ya han tomado la decisión respectiva (no celebración de procesiones) teniendo en cuenta las situaciones de la pandemia".



En este sentido, y en alusión a las medidas de flexibilización que ya aplica la comunidad extremeña en el comercio, la hostelería y el turismo, Martín Simón ha destacado que dichos sectores han ido "a mejor" y están registrando "ya movimiento".



"Con esas medidas de flexibilización nos decían el lunes pasado que ya se ha notado que la hostelería ha ido a mejor, que ha tenido ya movimiento. Hoy mismo también algunos hoteleros ya hablan también de que ha empezado a haber ya reserva... Por lo tanto, yo estoy convencido de que pasito a pasito vamos a ir a mejor durante esta Semana Santa, durante toda la primavera, el verano y el otoño", ha espetado.



CARTILLA DE VACUNACIÓN PARA TURISMO SEGURO



Por otra parte, preguntado por los medios sobre la 'cartilla de vacunación' por la que algunas comunidades apuestan para promover un turismo seguro, Martín Simón ha señalado que la Junta de Extremadura ha defendido y ha venido trabajando "intensamente" de la mano de la Secretaría de Estado de Turismo y del sector en unas guías profesionales de aplicación de medidas para que los establecimientos sean "seguros", tal y como según ha destacado se da en la región, y ha rehusado entrar a valorar apuestas particulares de otras CCAA.



En este punto, ha defendido en todo caso que "todos los establecimientos en Extremadura, tanto de hostelería como de turismo, hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, etcétera, tienen aplicados estos protocolos y esas condiciones", de tal forma que "Extremadura es un destino seguro, reúne todos los requisitos para un turismo no masificado, para un turismo al aire libre en espacios naturales, en pequeñas ciudades" y "de alto valor añadido".



Con ello, el director general ha defendido que Extremadura tiene "todo lo que el turista post-Covid pide: seguridad, espacios abiertos, autenticidad y sobre todo una excelente relación con la gastronomía y con los extremeños, que acogen hospitalariamente, de forma fantástica a todo viajero".



CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE CCAA



Por otra parte, preguntado sobre la incidencia en materia turística del cierre perimetral de algunas CCAA alrededor de Extremadura, Francisco Martín Simón ha invitado a seguir "paso a paso" debido a la evolución de la pandemia. "Hoy la situación es la que es. Hay prácticamente 13 comunidades autónomas que tienen cerramientos perimetrales, no digamos ya los Estados que exigen diversas herramientas, PCR, pruebas, etcétera", ha dicho.



"Por lo tanto, es nuestro momento en este estado de la cuestión hacer turismo en Extremadura, movernos... Ya sabemos que no es suficiente (para el sector turístico) pero es que los cerramientos perimetrales de las CCAA no los decidimos desde Turismo", ha espetado Martín Simón, quien ha pedido a los ciudadanos que tengan "confianza en la vacunación" y en que "poquito a poco en la medida en que avance la vacunación y bajen los contagios algunas de las comunidades (limítrofes con Extremadura) vayan abriendo sus cerramientos perimetrales", ha dicho.



"Trabajemos desde la confianza, trabajemos desde la responsabilidad. Hoy mientras que la vacuna llega a todo el mundo la vacuna somos nosotros... Responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad", ha pedido.