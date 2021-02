PSOE pide que creación empleo joven sea "objetivo prioritario" en reparto fondos europeos

Ep.

El PSOE de Extremadura pide que la creación de empleo "de calidad" para los jóvenes sea "objetivo prioritario" en el reparto de los fondos europeos para la reconstrucción, ya que este colectivo "no puede ser los paganinis" de la actual crisis social y económica.



"Para fortalecer la democracia, para que los jóvenes crean en nuestro Estado del Bienestar, es fundamental que los jóvenes tengan un techo y tengan un trabajo, y tenemos una magnífica oportunidad para darles a nuestros jóvenes lo que ellos piden con los fondos europeos", ha aseverado el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González.



Así, González ha recordado que el pasado viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó en Mérida el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, del que ha destacado que sus fondos son "fundamentales" para la recuperación de España y Extremadura.



En este sentido, ha hecho hincapié en rueda de prensa en que los jóvenes ya sufrieron la anterior crisis, de la que fueron los "principales paganinis", por ello actualmente ven "preocupados" cómo esta nueva, que también es económica y social, tiene consecuencias sobre ellos.



INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN 2020



Durante su intervención, Juan Antonio González también ha puesto en valor la inversión del Gobierno central en Extremadura el pasado año 2020 y que superó los 3.300 millones de euros.



De esta forma, para el tren llegaron 200 millones, 230.000 pensionistas se beneficiaron de la revalorización de las pensiones, más de 50.000 extremeños afectados por ERTE por las prestaciones y un total de 112 millones fueron destinados a los autónomos por el cese de actividad.



En este sentido, ha insistido en que su partido "siempre va a ser reivindicativo" con los Ejecutivos nacionales, independientemente del color político, ha dicho, pero ha considerado que es "justo" decir que el gobierno presidido por Pedro Sánchez es el que "más ha invertido en Extremadura".



SITUACIÓN DE LA PANDEMIA EN EXTREMADURA



Por otro lado, Juan Antonio González también se ha referido a que en los últimos días Extremadura tiene "buenas noticias" respecto a la incidencia de coronavirus, ya que es la comunidad peninsular con menor incidencia acumulada y la segunda con un mejor ritmo de vacunación.



Así ha expuesto que esta semana empezará en la región la vacunación de los mayores de 80 años, unos 80.000 extremeños, un hecho que es la "mejor noticia" que se podía tener, ya que la vacuna sigue siendo la "esperanza".



No obstante, el portavoz socialista ha incidido en que los ciudadanos no se pueden relajar, por lo que ha invitado a seguir "muy atentos" ahora que las restricciones en Extremadura se han flexibilizado.



"Tenemos que seguir muy atentos los extremeños y las extremeñas porque éste es un virus que mata y por tanto, como digo, no nos podemos relajar", ha apuntado.



De esta forma, y a preguntas de los medios por este fin de semana en el que ha continuado la flexibilización de las medidas para contener la pandemia, el portavoz socialista ha indicado que para "no tropezar más" con una cuarta ola se necesita ser consciente de que el virus sigue en la calle y mata.



"Todos tenemos que ser conscientes de que a pesar de las restricciones todos tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias para no volver a caer en una nueva ola, que sería muy dañina, no solamente para nuestra sanidad sino muy dañina también para nuestra economía y para nuestro tejido social", ha apuntado.