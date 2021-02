Encuentro virtual sobre zoonosis en Facultades Veterinaria, Medicina, Farmacia, Enfermería

Ep

Las Facultades de Veterinaria, Medicina, Farmacia y Enfermería de toda España organizan un encuentro estatal de carácter virtual para debatir sobre zoonosis bajo la perspectiva 'OneHealth', contando con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y las respectivas organizaciones colegiales estatales, mientras que la Secretaría del evento le corresponde a la Universidad de Córdoba (UCO).

El encuentro virtual, según ha informado ya la UCO, tendrá lugar este miércoles 17 de febrero, a partir de las 15,00 horas, y reunirá a personas expertas a nivel internacional en diferentes campos para impulsar el concepto 'OneHealth' (una sola salud) y analizar su relación con los retos sanitarios actuales, poniendo el foco en las enfermedades zoonóticas.

Según datos del Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC), el 60 por ciento de las enfermedades infecciosas que afectan a humanos tienen un origen animal, lo que revela la importancia de abordar la preservación de la salud de la población desde una perspectiva global que contemple todos los componentes: salud humana, salud animal y salud medioambiental.

En la organización del evento, además de la Universidad de Córdoba, como responsable de la Secretaría Técnica, se cuenta con el patrocinio de la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), del Consejo General de Enfermería de España (CGE) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

El encuentro trata de promover el concepto 'OneHealth', una idea introducida por primera vez a comienzos del nuevo milenio y que busca promover la colaboración entre especialistas de diferentes disciplinas, con el objetivo de prepararse para los riesgos más previsibles y disponer de planes de contingencia que permitan dar una respuesta rápida y eficaz a las futuras emergencias sanitarias que se puedan producir.

La necesidad de adoptar el enfoque 'Onehealth' se ha hecho patente en la actual pandemia de Covid-19, originada por un virus de origen animal pero en cuya difusión y control han intervenido numerosos factores medioambientales, demográficos, políticos, económicos y sociológicos y culturales.

VOCES EXPERTAS

Según el programa previsto, el encuentro se abrirá con el análisis de Katinka de Balogh, especialista con 30 años de experiencia en el control de enfermedades zoonóticas y que actualmente ocupa el cargo de oficial superior de Producción y Sanidad Animal de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Además, participará el director del Global Health and EmergingPathogensInstitute (IcahnSchoolof Medicine at Mount Sinai, New York), Adolfo García-Sastre, que impartirá una charla sobre la mitigación de enfermedades infecciosas.

García-Sastre es investigador principal del Centro de Investigación en la Patogénesis del Virus de la Gripe, financiado por los institutos nacionales de la salud de Estados Unidos.

Durante los últimos 30 años, sus investigaciones se han centrado en la biología molecular, las interacciones virus-huésped, la inmunidad innata y la patogenicidad, tanto del virus de la gripe, como de otros virus de RNA.

La tercera de las ponencias correrá a cargo de Adela Gómez Luque, profesora del departamento de Enfermería y Responsable Garantía de Calidad del Grado en Enfermería del Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura (UEx), con máster en Investigación en Ciencias de la Salud y Atención Sociosanitaria. Es experta en enfermedades zoonósicas (leishmaniosis y paludismo) y en el desarrollo de vacunas en el Laboratorio LeishmanCeres de la UEx.

En último lugar, será el turno del jefe del Grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC), Mariano Esteban Rodríguez, experto en biología molecular de agentes patógenos.

Sus descubrimientos sobre la biología del virus vacunal, que fue utilizado como vacuna para erradicar la viruela, le ha servido para generar candidatos vacunales contra distintas patologías, habiendo desarrollado procedimientos pioneros en inmunización.

El evento será presentado por el rector de la UCO y presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, y por la presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España (CDVE), Maite Martín.

En su organización, participan la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia de España (Cndfe), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (Cndfm) y la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España (CDVE).