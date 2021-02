Vergeles cree que se vacunaría más rápido por tramos de edad

Así, lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, estimando que una vez que se termine con los grupos ya establecidos, y siempre manteniendo el criterio clínico para establecer prioridades, lo más sencillo y rápido sería establecer grupos de edad.



Su propuesta pasa por, una vez concluido con los mayores de 80 años, que en Extremadura, comenzarán a vacunarse la próxima semana al mismo tiempo que profesionales como docentes, policías, o personal de instituciones penitenciarias, entre otros, se continuara con los del rango de edad entre 70 y 79, y así sucesivamente por décadas.



Para el Vicepresidene, "no podemos estar haciendo muchos grupos porque vamos a volver loco a los profesionales y la ciudadanía", estimando "más sensato" hacerlo por tramos de edad, lo cual quitaría "problemas del medio" y, "nadie puede decir que no tenga la edad que tengo, no me puedo saltar cola".



De esta forma, los profesionales no tienen más criterio a la hora de citar que la edad de los ciudadanos, y de este modo, si hubiera dosis suficientes, asegura que Extremadura tiene capacidad, en un "escenario conservador", para vacunar a 175.000 personas a la semana.



Con ello, se llegaría al verano con un porcentaje "nada despreciable" de extremeños inmunizados y, por tanto, alcanzando la inmunidad de rebaño o "muy cerca" de lograrlo.