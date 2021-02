Asamblea votaráen petición del PP de crear comisión de investigación sobre la vacunación

Ep

La Asamblea de Extremadura votará este jueves, 11 de febrero, en sesión plenaria, la petición del Grupo Parlamentario Popular de crear una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19 en la región.



La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha remarcado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, que su grupo tiene "todas las esperanzas puestas" en la vacunación, lo que significa que este proceso tiene que ser "ejemplar" y no puede haber "ni una sola duda".



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha aseverado que su formación siempre ha apoyado la "transparencia y la información", pero ha aseverado que "jamás estará detrás de las cazas de brujas" y con quienes "pretenden señalar con el dedo y criminalizar como se hacía en otras épocas".



En su turno, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha hecho mención a la solicitud de creación de esta comisión de investigación y ha añadido que su formación defenderá una propuesta de impulso para que haya una mayor "transparencia" en la vacunación y un "protocolo claro para que nadie pueda beneficiarse de su posición y vacunarse antes".



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha destacado sobre este asunto que su grupo no puede estar "más de acuerdo" y ha considerado que todo lo que tiene que ver con la vacunación tiene que ser "absolutamente transparente y, por desgracia, no lo ha sido".



La solicitud del PP de crear esta comisión de investigación será uno de los asuntos que centrarán la próxima sesión plenaria en la Asamblea, en la también habrá la habitual comparecencia del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, y otra del consejero de Economía, Rafael España, así como la convalidación de un decreto de ayudas para los sectores más afectados por la pandemia dotado con 60 millones, entre otras iniciativas.