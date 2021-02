El PSOE extremeño destaca que las "durísimas" medidas ya dan su "fruto" en la región

MÉRIDA, 8 (EUROPA PRESS)



El portavoz del PSOE en Extremadura, Juan Antonio González, ha destacado que las "durísimas" medidas y restricciones adoptadas en la comunidad para hacer frente a la Covid-19 están dando ya su "fruto", aunque ha apelado a la prudencia y al seguimiento del "criterio científico" y no del "criterio político" para determinar el momento y la forma de la reapertura de negocios hosteleros en la región.



"Los datos de la incidencia del coronavirus en la región nos dicen que la evolución está siendo positiva, es decir, que cada día hay menos contagios en Extremadura", ha dicho González, quien ha confiado en que esta situación "sirva para que negocios que estaban cerrados poco a poco se vayan abriendo y para que la economía vaya repuntando en la región".



En todo caso, sobre la posibilidad de reabrir negocios hosteleros ya en la región y las voces que piden que para ello se tenga en cuenta la incidencia por localidades, González ha insistido en que el PSOE tiene al respecto la misma opinión que hace meses atrás porque "las decisiones cuando se toman se toman en base a informes de los especialistas, en este caso de salud pública y serán los especialistas en Salud Pública, científicos ellos, los que digan al gobierno la posibilidad de que se vuelvan a reabrir ciertos negocios y dependiendo también en qué localidades".



Con ello, tras subrayar que las decisiones "se basan en criterios científicos que marca Salud Pública", ha defendido que "cuando sepamos lo que dice Salud Pública al respecto será el momento de valorar esa toma de decisiones, y ha defendido en todo caso que "hay que ser "prudentes" y basarse "siempre" en criterios de Salud Pública "científicos" y no "criterios políticos".



Así, ha reiterado que, para el PSOE extremeño, "para poder reabrir negocios hay que tener criterios científicos que avalen esa postura" y "hay que ser prudentes" y esperar a lo que diga Salud Pública "en función" de los datos de los próximos días para tomar decisiones.



"No nos dejemos guiar por la rumorología ni por las primeras impresiones y guiémonos por criterios científicos" que "son los que prevalecen a la hora de tomar decisiones", ha espetado Juan Antonio González. "Vamos a ver cómo transcurre la semana y en función de cómo transcurre la semana imagino que así tomará decisiones el gobierno" regional, ha añadido.



"Cuando se tuvieron que tomar restricciones y medidas muy duras por parte de la Consejería de Sanidad siempre se tomaron desde el prisma de salvar vidas, y hoy esas durísimas restricciones y esas durísimas decisiones que se tuvieron que tomar están dando su fruto", ha dicho, pese a que "hubo muchos sectores que no entendieron aquellas medidas fundamentalmente porque afectaban o podían afectara nuestra economía, pero en aquel momento aquellas medidas duras que se tomaron se movían para salvar vidas y hoy está dando su fruto", ha apuntado.



VACUNACIÓN



Por otra parte, sobre el proceso de vacunación de la Covid-19 en Extremadura, el portavoz socialista ha defendido que "no es bueno que los criterios de vacunación se politicen", sino que en los mismos debe prevalecer a su juicio "el peso de la ciencia".



En esta línea, ha rechazado la posibilidad de atreverse a dar "consejos" sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19, ya que según ha recalcado que para ello están "los sanitarios y los especialistas", unido al Consejo Interterritorial de Sanidad, el Ministerio de Sanidad y las diferentes consejerías autonómicas, que "es ahí "donde se tienen que fijar los criterios de vacunación", ha espetado.



Finalmente, sobre las consecuencias de las restricciones en la economía, González ha incidido en que "las durísimas restricciones y decisiones que se tuvieron que tomar están dando su fruto" en la región, aunque reconoce que hubo sectores que "no entendieron" esas medidas.



En todo caso, ha subrayado que las medidas adoptadas por la Junta para frenar a la Covid-19 en la región "se movían para salvar vidas y hoy están dando sus frutos", tras lo cual ha mostrado el deseo de que partido de que "ojala más temprano que tarde esta baja incidencia de la Covid en Extremadura sirva para que negocios que estaban cerrados poco a poco se vayan abriendo y para que la economía vaya repuntando en la región".



"Porque si nos preocupa la sanidad también somos conscientes de lo mal que lo están pasando muchos autónomos y trabajadores de la región", ha indicado el portavoz socialista, quien ha recalcado que su partido es "consciente" de la situación de los negocios y está "junto" a los propietarios. "Ojalá poco a poco vayamos viendo la luz y podamos reconducir esta situación", ha espetado.