El PP critica las cifras de paro acumuladas en enero en Extremadura

El diputado del PP en la Asamblea de Extremadura Javier Cienfuegos ha criticado las cifras de paro acumuladas en enero en la comunidad, y ha advertido de que si no cambian las políticas laborales de la Junta puede llegar a darse el caso de "echar mucho de menos" incluso los datos que en esta materia se registraban en 2020.



Así, y tras incidir en que el desempleo de la comunidad en enero "es el pistoletazo de salida a un año terriblemente malo para Extremadura", ha ofrecido la colaboración de su grupo a la Administración regional para articular medidas contra el paro, teniendo en cuenta que el PP como gobierno en la comunidad ya se enfrentó a una "crisis económica" y con su gestión logró dejar "una Extremadura mucho mejor que la que se encontró".



En este sentido, en rueda de prensa este martes en la Asamblea, Cienfuegos ha advertido de que con los datos de paro conocidos esta jornada "la situación en 2021 comienza realmente preocupante" para Extremadura, algo que a su juicio se acrecienta porque la Junta no es consciente, ha dicho, de la "situación real" de los extremeños.



Al respecto, ha subrayado que "los pensionistas vuelven a ser el pilar fundamental de las familias", así como "hay colas cada vez más grandes en las colas del Banco de Alimentos", algo ante lo que a juicio de su partido no se puede emplear la situación de la pandemia como "escudo" como según ha indicado hace el PSOE en la comunidad.



"No puede venir el PSOE a poner una vez más la pandemia como escudo", ha dicho el diputado del PP, quien ha pedido también que las "promesas" de la Junta como el decreto 8 de mayo de 2020 de ayudas se cumplan realmente. "Aún hay autónomos que están esperando para recibir el cobro" de dicho decreto, ha espetado.