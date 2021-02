PP pide una comisión para investigar en Asamblea la "vacunación a la carta" de cargos PSOE

Ep.



El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado una petición para que se cree en la Cámara regional una comisión de investigación encaminada a "depurar responsabilidades" sobre el proceso de "vacunación a la carta" frente a la Covid-19 que a su juicio se está dando para cargos del PSOE en la comunidad.



Así, la formación considera "gravísimos" los "hechos" de la última semana en la que se han dado a conocer diferentes vacunaciones de cargos del PSOE en la región de forma "irregular", así como que se han "cambiado" por parte de la Junta los protocolos "amparar esa vacunación irregular o esa vacunación indebida y no se han asumido ningún tipo de responsabilidades por este hecho".



De este modo lo ha planteado en rueda de prensa este lunes tras el Comité de Dirección del PP extremeño la portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, quien ha explicado que el objetivo de su formación con la comisión de investigación que pide es que se dé a conocer "con claridad" el listado completo de "quiénes de los que valiéndose de su cargo han accedido a este proceso de vacunación a la carta".



También pretende aclarar "quiénes han cambiado" los protocolos", así como "por qué no se han depurado responsabilidades políticas" y por qué el consejero de Sanidad, José María Vergeles "no ha cumplido una de las exigencias que salieron del último Consejo Interterritorial de Salud que es exigir responsabilidades y perseguir a los vacunados irregularmente".



Al mismo tiempo, el PP en la citada comisión tratará de que se determine por parte de la Administración regional "cuántos profesionales, mayores residentes y mayores dependientes quedan por vacunar".



"Mientras otras CCAA estaban en el refuerzo de la logística para garantizar la rapidez en la vacunación, en Extremadura estaban el consejero cambiando el protocolo, esa es la verdad", ha lamentado Teniente, quien ha considerado que esto que "se ha destapado es lo contrario a la ejemplaridad pública".



Con ello, ha incidido en que en Extremadura por parte de la Junta se han dado "todas las imágenes negativas en el proceso de vacunación, primero la lentitud, luego el negacionismo de decir a ver cómo funcionan las vacunas porque no nos fiamos, la vacunación irregular, y el cambio de protocolo para garantizar la vacunación irregular..." "¿Cabe más irregularidad, más nepotismo, más gravedad en los actos y en los hechos?", ha preguntado.



Así, ha incidido en que "si sobran vacunas (de la Covid-19), por qué se llama a los socialistas para que se vacunen", y ha pedido que se aclare si los vacunados "irregularmente" han tenido acceso ya a la segunda dosis de la vacuna.



SEGUNDA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN



Así, la comisión de investigación que ahora pide el PP es la segunda que solicita en esta pandemia, tras la que ya planteó para aclarar los "hechos gravísimos" en la residencia "más afectada del país" por la Covid en la primera ola, que fue la Residencia Asistida de Cáceres, en la que "ya hay un procedimiento judicial abierto a instancias de los familiares y donde han empezado a declarar", y "donde la semana se ha producido también una declaración esperada y retrasada por el propio SES que es la de la directora de esa residencia".



"La directora ha dicho que tenían instrucciones de prohibir mascarilla en el centro, que se mezclaran en la misma planta contagiados con no contagiados, que se tenía la instrucción de atender primero a los no infectados por Covid y después a los infectados por Covid... Toda una retahíla de afirmaciones que sobrecogen y por la que nadie ha respondido", ha incidido la 'popular'.



"Todo fue negación por parte de la Junta y los hechos empiezan a avalar, a acreditar todas las denuncias que se hicieron", ha espetado Teniente sobre la situación ocurrida en la Residencia Asistida de Cáceres en la primera ola de la Covid-19. "La directora de la Asistida fue una delegada en la residencia, dice que recibió órdenes de Vergeles", ha recalcado la 'popular', quien ha lamentado que la Junta "no asume responsabilidades, no depura responsabilidades políticas por hechos gravísimos".



CRÍTICAS A LA JUNTA



Por otra parte, Cristina Teniente ha criticado el "récord en irregularidades y en arbitrariedades en la gestión del plan de vacunación" contra la Covid-19 cometidas a su juicio por la Junta de Extremadura.



"Toda España y prácticamente todos los medios de comunicación del país se han hecho eco de un escándalo sin precedentes en esta pandemia. Entre la polémica de la vacunación irregular irrumpía una polémica más, un escándalo más, que era el cambio de un protocolo de vacunación para favorecer una vacunación a la carta del PSOE en Extremadura", ha dicho.



"Todos hemos podido comprobar con los documentos en la mano que ese protocolo ha cambiado" para "garantizar la cobertura legal de los vacunados irregularmente", ha dicho Teniente, quien ha reprochado que ante la "apariencia de voluntad" del PSOE a nivel nacional de "que se cesen los cargos que han sido vacunados irregularmente, aquí no sólo se han vacunado, sino que se ha cambiado un protocolo para amparar esa vacunación irregular o esa vacunación indebida y no se han asumido ningún tipo de responsabilidades por este hecho".



"Hemos sido la única comunidad de todo el país que ha cambiado ese protocolo", ha dicho, lo que a juicio del PP supone "un escándalo sin precedentes" y "un acto de nepotismo, de abuso de poder, una arbitrariedad que atenta contra la salud pública" ante la que pide responsabilidades "políticas".



En esta línea, tras incidir en que "se da prioridad a unos, pero se excluye a otros que están en primera línea", ha afirmado que "se niega lo evidente, que es un hecho probado que es la modificación del protocolo", y ha criticado que tanto el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, como el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y toda la Junta "están castigando a los más vulnerables" con sus decisiones.



"Hay concejales, alcaldes y cargos directivos que han sido vacunados, mientras hay extremeños en primera línea de riesgo que no han sido vacunados", ha criticado la 'popular', que entiende que como "obligación moral" hay que depurar "responsabilidades" por un "hecho gravísimo" en cuanto a la vacunación de cargos socialistas en la comunidad.