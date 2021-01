Vara pide el "esfuerzo" de organizaciones agrarias, empresas y sindicatos

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido un "esfuerzo" a organizaciones agrarias, empresas y sindicatos para que pueda dotarse de un convenio al sector agroganadero en la región, ya que esto sería "bueno para el campo y para Extremadura".



Sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que anula el convenio del campo en la comunidad, ha pedido así a todas las partes que se pongan "de acuerdo" porque "es bueno para el campo y para Extremadura" y porque "un sector de la importancia de éste no puede estar sin convenio".



"Para lograr lo que todos queremos todo el mundo tiene que ceder, todo el mundo tiene que renunciar. Encontrar ese mínimo común denominador donde lo que se consiga no sea todo lo que yo quería pero tampoco todo lo que querías tú es algo que debe ser exigible en este momento", ha espetado Vara durante la inauguración virtual este martes del certamen Agroexpo de Don Benito (Badajoz).



"Yo os lo pido, os lo ruego, casi que os lo imploro: haced todos un esfuerzo, las organizaciones agrarias, las empresas, los sindicatos para que esto (el convenio en el sector) pueda ser una realidad", ha espetado.



Ha realizado tal petición tras indicar que se avecinan "meses de incertidumbres y de dificultades" para dicho sector, y ante una situación como la cual ha defendido que es "cuando hay que poner más a contribución lo mejor de cada uno".



"Todos tenemos muchas buenas cosas. Estos no son tiempos para sacar la parte peor, la que está en las vísceras, sino la que está en la cabeza, y sobre todo la que nos permite desde el rigor científico, desde los acuerdos, intentar avanzar en un escenario de una enorme complejidad como el que estamos viviendo", ha recalcado también en alusión al futuro del sector agroalimentario extremeño ante la incidencia de la pandemia de la Covid-19.



En este sentido, ha subrayado que la Junta de Extremadura va a seguir "estando ahí" y realizando un "esfuerzo" este año, "todo el que podamos", para volver a sacar una nueva convocatoria de incentivos agroindustriales que permita "seguir modernizando" y facilitar además "la progresión" de un sector agroalimentario que "tiene que ser, puede ser y está siendo cada día más competitivo".