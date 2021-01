Cáceres y Mérida piden "corresponsabilidad" a vecinos para salir de casa lo imprescindible

Ep.

Los alcaldes de Mérida y Cáceres, Antonio Rodríguez Osuna y Luis Salaya, respectivamente, han hecho un llamamiento a la "corresponsabilidad" de sus vecinos para que salgan de casa lo imprescindible y no conviertan los espacios públicos en "una feria", y reconocen que no pueden controlar cada movimiento que realizan.



Preguntados sobre la petición de "autoconfinamiento" y el cierre de espacios y edificios públicos por parte de su homólogo en Badajoz, Francisco Javier Fragoso, han señalado que, y sin llegar a utilizar el término que el edil pacense, que no se trata de una petición nueva.



Salaya, quien ha valorado el "gran trabajo en la gestión de la pandemia" que está haciendo Fragoso, ha señalado que no se trata de algo novedoso. "La llamada a la prudencia, a restringir el desplazamiento a lo mínimo es la que venimos haciendo todos los alcaldes de las ciudades más afectadas desde hace tiempo", ha insistido.



Ahora bien, si alguien prefiere llamarlo "autoconfinamiento, se le puede llamar", ha reconocido, pero es "la misma llamada que hace la Junta y la que venimos haciendo todos en estos días y en este punto concreto en el que está la situación tan mal".



Unas palabras que ha suscrito el alcalde emeritense, quien además, sobre el cierre de parques y edificios públicos, ha señalado que "hay cuestiones que no se pueden cerrar".



Ambos ediles se han referido a esta cuestión en respuesta a los periodistas que han sido convocados en el Templo de Diana a una rueda de prensa sobre el inicio de la presidencia de Mérida en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.



Allí, Rodríguez Osuna ha señalado que "poner una cinta no es cerrar algo", y ha pedido a la gente que "si se están cerrando restaurantes, comercios y negocios", deben ser igualmente "responsables" para que los espacios públicos "no sean auténticas zonas de recreo y esparcimiento".



"No puede ser que estemos cerrando todo y que sea una feria la Isla o las pistas deportivas", ha señalado el alcalde de Mérida, quien ha argumentado que "una cinta en un parque infantil o una pista deportiva no evita que alguien entre", porque la Policía Local y Nacional "están en lo importante, no para controlar si alguien salta una cinta".



Por tanto, "lo más responsable es que los vecinos asuman que tienen que ser copartícipes de las medidas que se están poniendo en marcha. Va a ser imposible e inviable controlar cada uno de los movimientos que hacen los ciudadanos", ha insistido.



AYUDAS DIRECTAS AL COMERCIO LOCAL



Por otro lado, con respecto a las ayudas directas que vienen reclamando comerciantes y hosteleros, como sectores más afectados, Salaya se ha mostrado partidario y ha señalado que se está trabajando en medidas en esta línea de cara al próximo presupuesto municipal.



No obstante, ha dejado constancia de las limitaciones presupuestarias de un ayuntamiento en esta materia, sobre todo después de las ayudas anunciadas por la Junta de Extremadura que van a "arrollar" cualquier iniciativa local.



"La capacidad de los ayuntamientos es la que es, y cualquier cosa frente a los 40 millones de la Junta va a ser muy poca cosa", ha señalado, para valorar que la Junta haya ofrecido "una reacción rápida y contundente" como "muchos alcaldes" venían pidiendo "desde hace tiempo".



En esta misma línea, Rodríguez Osuna ha reiterado que el ayuntamiento va a "replicar" las ayudas puestas en marcha en la ciudad el pasado año, como las ayudas a fondo perdido para el sostenimiento del empleo o el programa de bonos de consumo, que como novedad en 2021 incluirán a la hostelería.



En todo caso, reconoce que serán cantidades "insuficientes" para paliar los efectos de la crisis, pero para eso están, ha dicho, otro tipo de ayudas y estímulos, como los créditos ICO, los ERTE o los 40 millones de la Junta que espera que se tramiten pronto para que llegue a las empresa y familias que lo necesitan "lo antes posible".