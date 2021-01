Vergeles "jamás descartaría el confinamiento", pero "en este momento no es necesario"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha reconocido este viernes que "jamás descartaría el confinamiento si se tiene que llegar a producir", pero que "tampoco" le "parece que en este momento sea necesario".



En su opinión, "todavía no" se han "agotado" las posibilidades de adoptar medidas por parte de las autoridades delegadas en cada comunidad autónoma, que son los presidentes autonómicos asesorados por los expertos en salud pública de cada región.



Vergeles ha explicado que en el Consejo Interterritorial de Sanidad ya señaló que él "jamás descartaría el confinamiento si se tiene que llegar a producir, y hay otros países de nuestro entorno que lo están haciendo", ha expuesto Vergeles, para quien "en este momento" entiende que "todavía no" se han "agotado las posibilidades de adoptar medidas por parte de las distintas autoridades delegadas en cada comunidad autónoma".



"En eso me mantengo, es decir, no lo descarto pero tampoco me parece que en este momento sea necesario", ha aseverado Vergeles, al ser preguntado en una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Badajoz sobre que varias comunidades autónomas hayan pedido al Gobierno que autorice el confinamiento voluntario y si en Extremadura, dada la actual situación de la pandemia de la Covid-19, se plantea o descarta.



Al respecto, ha apuntillado que "aquí no se descarta nada" y que si algo ha aprendido de esta pandemia es eso y que puede hablar de lo que ocurre este viernes a primera hora de la mañana, pero "lo que pase a las tres de la tarde a lo mejor nos hace tomar otras decisiones totalmente distintas", así como que este jueves ya dijo en la Asamblea de Extremadura que se están teniendo reuniones bilaterales con el Ministerio de Sanidad en el ámbito de la cohesión y de la cogobernanza por las cifras "elevadas" en la incidencia acumulada, como supone tendrán otras comunidades.



Para el consejero, las medidas adoptadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura "fueron bien valoradas" por la Secretaría de Estado del Ministerio de sanidad, la Dirección General de Salud Pública del ministerio y por el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del citado ministerio, y entiende que no se puede "estar sometiendo a la ciudadanía a una escalada de medidas", cuando se han tomado medidas "muy duras hace un par de días" y hay que darse "un tiempo" para ver si sirven.



