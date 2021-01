Vergeles: Vacuna de Pfizer es "segura", las palabras de Vara se han "sacado de contexto"

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha afirmado que la vacuna contra la Covid-19 que se está administrando en la región, la de Pfizer, es "segura", y en este sentido ha asegurado que él mismo se vacunará cuando llegue su turno.



Vergeles se ha referido a la seguridad de la vacuna en respuesta a las duras críticas recibidas por parte de los tres grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, este jueves en la Asamblea durante una comparecencia sobre el plan de vacunación, y tras unas palabras del presidente regional, Guillermo Fernández Vara, en las que aludía a la "prudencia" para argumentar el ritmo de vacunación de los primeros días en la comunidad.



Unas críticas sobre las que Vergeles ha replicado a la oposición que "pueden seguir sacando de contexto" si así quieren, a la vez que insistido en la necesidad de aplicar la prudencia a la que aludía el propio Fernández Vara, a pesar de que todos los partidos le han pedido que rectifique sus palabras para no alentar a los "negacionistas".



"Van a acabar en Cuarto Milenio", le ha llegado a decir el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, en representación de uno de los grupos, junto al de Ciudadanos, que ha solicitado dicha comparecencia. En su intervención, incluso ha animado a Vergeles y a Vara a vacunarse "hoy mismo" y delante de las cámaras de la prensa para disipar toda duda vertida sobre la seguridad de la vacuna, ante lo cual el vicepresidente ha respondido que "por responsabilidad" se vacunará cuando le corresponda según el plan de vacunación trazado en la comunidad.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha compartido con Vergeles la "preocupación" por los efectos adversos, si bien ha señalado que esto "no puede ser la excusa para el retraso" que la región lleva acumulado en la administración de las dosis recibida, y ante lo cual ha reclamado más efectivos para acelerar el proceso.



A su vez, la diputada del Grupo Popular Elena Nevado ha dicho que, con las palabras de su presidente, "Extremadura ha hecho el ridículo". "¿Quiénes son ustedes, la Agencia Europea del Medicamento?", ha preguntado al Vergeles al considerar que con su decisión de retrasar la administración de las dosis se ponía en cuestión los estudios realizados para la aprobación de la misma.



En su opinión, con su intervención de este jueves, lo que ha pretendido Vergeles ha sido "salvar" a un Vara a quien ha vuelto a reclamar su presencia en la tribuna del parlamento autonómico para dar explicaciones sobre su gestión de la pandemia, en un momento en el que Extremadura se sitúa al frente de las comunidades respecto a la incidencia acumulada de la enfermedad.



PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN



Tras las críticas recibidas, Vergeles ha señalado que la "política con mayúsculas" que deberían hacer los representantes políticos es la de "poner en marcha de forma segura la esperanza de la vacuna". Para ello, ha añadido, es necesario "entender cómo es el plan de vacunación" y que "si bien estamos ante una vacuna que es segura, es necesario utilizar el principio de precaución" en su administración.



Por dos razones, ha añadido, siendo la primera sanitaria, en tanto que, si bien está de acuerdo con que se han realizado "todos los ensayos clínicos", aún no tiene "los datos de que haya ningún estudio observacional postautorización".



En este caso, al no haber estos datos, el principio de precaución le lleva a que "las reacciones adversas tardías estén controladas, como están controladas", en referencia al sistema de farmacovigilancia y por el sistema de ensayos que van a promover la UE y el Gobierno de España.



"Si de las palabras del presidente quieren sacar otra conclusión, sáquenlas", ha dicho Vergeles, quien ha insistido en que "el principio de precaución por razones de reacciones adversas tardías" viene recogido en el propio plan, cuando se recomienda no vacunar a la vez a más del 50% del mismo servicio clínico "por si hay reacciones adversas tardías", para evitar un "número importante" de incapacidades temporales en estos servicios al mismo tiempo.



Por otro lado, ha defendido también el principio de prudencia en la administración de la vacuna para garantizar el stock en el momento de poner la segunda dosis, dadas las complicaciones de logística que conlleva el proceso, y ante una eventual rotura de stock de las dosis.