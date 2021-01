Colegio Médicos Badajoz pide a responsables políticos tomar medidas "urgentes y efectivas"

La junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz ha pedido a los responsables políticos de la región que tomen todas las medidas "urgentes y efectivas" conducentes a rebajar el "fortísimo" incremento de la incidencia de Covid-19 en Extremadura, mientras que sobre la movilidad y el comportamiento social aboga por que sea "equiparable al de un confinamiento domiciliario".



A su vez, en relación a la campaña extremeña de administración de la vacuna, además de abogar por una campaña "más eficaz y diligente", ha anunciado que el Colegio de Médicos va a facilitar a la Consejería de Sanidad de Extremadura un listado de voluntariado médico para apoyar y reforzar esta campaña, como ya lo hizo al inicio de la pandemia.



Así lo ha señalado el órgano colegial en una nota de prensa en la que se ha referido al contexto actual de "reagudización" de la crisis epidémica y de una transmisión del coronavirus "sin precedentes" en Extremadura, con las cifras de incidencia acumulada más alta del país, ante lo cual ha expresado su "honda preocupación".



Igualmente, ha manifestado la "vital importancia" de la contribución de cada una de las partes implicadas en la lucha contra la tercera ola de la pandemia en Extremadura y poder reducir entre todos el número de víctimas de Covid-19, lo que resume en cinco puntos, el primero de los cuales consiste en la reiteración en la petición de responsabilidad a la población extremeña para "no relajar" las recomendaciones preventivas ya conocidas.



En particular, incide en la restricción "al máximo" de la movilidad a lugares concurridos y minimizar el contacto social, no más allá de los propios convivientes y de los compañeros del puesto de trabajo, en su caso y si es que la opción de teletrabajo no es viable.



Y es que, según ha explicado el Colegio de Médicos, la movilidad y el comportamiento social debiera ser "el equiparable al de un confinamiento domiciliario", con el objetivo de "atenuar la dramática incidencia que estamos sufriendo, con una fuerte repercusión en la capacidad asistencial de los centros sanitarios extremeños, tanto de Atención Primaria como de los hospitales" de la región.



También ha recordado la necesidad de realizar un "recambio frecuente de las mascarillas usadas, el lavado de manos y la ventilación de los espacios cerrados, dificultado por las condiciones invernales".



El Colegio de Médicos también ha pedido que no se haga un uso "abusivo" de los servicios sanitarios, y ruega la observancia de una actitud "comprensiva y tolerante con los profesionales sanitarios en unas circunstancias que les dificultan poder dar la atención habitual".



"En este punto, manifestamos nuestra preocupación porque nuestros médicos puedan garantizar también la debida atención a los pacientes con patología no-covid-19, tanto en Atención Primaria como en la Atención Hospitalaria, dada la crecida carga asistencial que supone la asistencia a la pandemia", ha reconocido.



Del mismo modo, recomienda la "máxima" participación en la campaña de vacunación iniciada, según vaya ofreciéndose en las distintas fases anunciadas, y transmitir "confianza en la seguridad que las vacunas han demostrado". "Recordar que, como sucede con otras vacunas, recibir la vacunación de Covid-19 no elimina por completo el riesgo de infección pero si reducen la probabilidad de desarrollar la enfermedad Covid- 19", ha advertido.



PACIENTES DIAGNOSTICADOS



En relación a los pacientes diagnosticados de Covid-19, el Colegio de Médicos pacense solicita su "máxima" colaboración con los equipos de rastreadores en la rápida identificación de los contactos tenidos en los cinco días previos a conocer su resultado positivo, tomando la iniciativa de invitar a sus contactos estrechos a autoconfinarse mientras esperan la llamada de los servicios sanitarios, "para así cortar precozmente la cadena de transmisión del coronavirus". Los pacientes positivos y todos sus contactos deben cumplir "con rigor" el confinamiento prescrito, mínimo de 10 días.



Asimismo, recuerda a los contactos estrechos la importancia del "aislamiento precoz y riguroso" durante el periodo de cuarentena de 10 días, "prioridad por encima de la realización precoz de algún tipo de test de cuyo resultado no depende este cumplimiento del aislamiento, aún estando asintomáticos".



EL ESFUERZO DE LOS MÉDICOS



"A todos los médicos colegiados, reconocerles el enorme esfuerzo de adaptación que vienen realizando desde el inicio de la pandemia y requerirles la renovación de su compromiso social y ético con los valores de la profesión", ha remarcado también, "pese al cansancio físico y psíquico y la frustración que pueden provocar determinados comportamientos irresponsables observados en una parte de la sociedad".



Así, el Colegio confía "en una total y modélica" participación de todos los sanitarios en el momento de ser vacunados de Covid-19, para garantizar la "viabilidad futura" de los servicios sanitarios "y no tener que seguir lamentando ingresos y fallecimientos de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus".



Por último, ha instado a los responsables políticos extremeños que tomen todas las medidas "urgentes y efectivas" conducentes a rebajar el "fortísimo" incremento de la incidencia de Covid-19 en Extremadura, "con especial atención al sector de la población que no cumple con las recomendaciones sanitarias dadas y que con ello lastra el esfuerzo del resto de la población y de nuestros médicos".



"Le pedimos la mayor protección laboral de nuestros médicos y dotarles de los recursos necesarios para afrontar esta tercera ola, especialmente en aquellos servicios asistenciales que están afrontando en primera línea la lucha frente a la pandemia y que en muchos casos, están siendo desbordados por la enorme demanda sin recibir el auxilio", ha recalcado.



Por último, la junta directiva del Colegio de Médicos de Badajoz exige una campaña de vacunación de Covid-19 en Extremadura "más eficaz y diligente" y muestra su "interés y preocupación por la estrategia que se seguirá para la compleja, por su volumen, fase de vacunación de la población general extremeña, tras la ya iniciada en las residencias de mayores y con los profesionales sanitarios públicos y privados", concluye.