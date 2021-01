PP presenta 10 propuestas ante la tercera ola del Covid centradas en Sanidad y Economía

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha presentado hoy un documento con una propuesta integral ante la tercera ola de la pandemia en la región, con un decálogo de medidas "serias y solventes" y la prioridad puesta en la Sanidad y la Economía.

Antes de participar en la comisión parlamentaria sobre la situación del Covid-19 en la región, Monago ha recordado que el PP ha asistido a dichas comisiones siempre con una propuesta, con el ánimo de arrimar el hombro y ayudar.

Así, el presidente del PP ha señalado que la comisión parlamentaria se convoca dos meses después de su última reunión y ha lamentado que el presidente de la Junta no asista porque "hay una operación para salvar a Vara y no salvar a los extremeños" criticando que el presidente de la Junta esté "escondido" y "no dé la cara" como sí han hecho otros dirigentes.

De este modo, ha recordado que es el único presidente que no ha comparecido en el Parlamento y que ha delegado la autoridad que, a su vez, le delegó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante este estado de alarma.

Para Monago, está "desaparecido", cuando la situación de la pandemia en Extremadura ha pasado "de crítica a muy crítica" pues, desde el pasado jueves, ha habido dos días en los que se ha batido el récord diario de positivos y que el día de ayer hubo los mismos positivos que, por ejemplo, Andalucía, a pesar de tener una población ocho veces superior a la nuestra.

Según el líder del PP, el virus "cabalga descontrolado" en nuestra comunidad autónoma mientras estamos "sin un gobierno que dé respuesta a esta situación" afirmando que se ha incrementado la presión hospitalaria, el número de contagios, los ingresos en UCI y en los 10 días que llevamos de año 2021 son ya 73 los fallecidos por Covid en Extremadura.

Ante esta situación, la primera de las propuestas del PP es un plan de refuerzo para una vacunación intensiva, ya que el ritmo es "excesivamente lento" y el virus "no entiende de puentes ni fines de semana".

Monago ha señalado que el PP ha propuesto que se vacune "mañana, tarde y noche" y "si hay que contratar más personal, que se contrate", porque la vacuna es "la mejor garantía para salvar vidas" y el PP va a solicitar formalmente el plan de vacunación en la Asamblea de Extremadura "porque nadie lo ha visto".

Los populares también proponen que se realicen pruebas PCR de forma masiva a los docentes ante la vuelta al cole, tal y como han hecho otras comunidades autónomas como Andalucía.

Del mismo modo, pide el blindaje efectivo y la medicalización de las residencias de mayores así como un refuerzo hospitalario y la contratación extraordinaria de profesionales sanitarios y, que se recupere de manera inmediata la atención sanitaria presencial "y se deje el teléfono de una vez por todas".

Monago cree fundamental un verdadero plan de emergencia y rescate para los sectores económicos afectados y ha propuesto varias medidas de compensación económica afirmando que "a ingresos cero, los impuestos tienen que ser cero".

También ha reclamado ayuda al Gobierno de España para la creación de un fondo extraordinario debido a las características especiales de nuestra región como el alto grado de dispersión, la población envejecida y la baja renta de los extremeños.

Además, ha propuesto la firma de un protocolo de transparencia y buen gobierno, medidas de conciliación familiar como ayudas directas a la contratación de personas destinadas al cuidado de menores y a las familias que soliciten reducción de jornada para el mismo fin.

Y, Monago ha reclamado un impulso decidido al teletrabajo en el sector público.