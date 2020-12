El alcalde de Cáceres no descarta medidas más restrictivas si no bajan los contagios

Ep

El primer edil cacereño, Luis Salaya, ha señalado que las medidas adoptadas el pasado sábado día 26 no surten efecto de forma inmediata, sino que hay que evaluar los resultados en siete días, tal y como dijo el consejero de Sanidad, José María Vergeles, y será entonces cuando se decida si se adoptan medidas más restrictivas aún.



Sobre las declaraciones del Colegio de Médicos de Cáceres que consideró "insuficientes" las medidas adoptadas el pasado sábado, Salaya ha dicho que respeta su opinión pero ha insistido en que los resultados "se verán en los próximos días" y "si en unos días se interpreta que las medidas eran demasiado 'light' pues habrá que aplicar medidas más restrictivas".



Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura decidió el pasado sábado reducir el aforo, desde el 40 hasta el 30 por ciento, en todos los locales comerciales y en el interior de los establecimientos de hostelería durante los próximos siete días en la ciudad de Cáceres.



La medida no afecta sin embargo a las terrazas y veladores, que se mantendrán como hasta ahora en el 50 por ciento. También durante este periodo los bares y restaurantes cierran al público entre las 18,00 y las 20,00 horas, y se prohíben todas las competiciones deportivas de ámbito privado con público.



"LA SITUACIÓN NO ES BUENA"



"La situación de la ciudad no es buena y la necesidad de moderación de los vecinos es fundamental en estas fiestas", ha vuelto a insistir el regidor que ha vuelto a pedir responsabilidad a los ciudadanos.



En cuanto a la Nochebuena, el alcalde ha informado de que ha habido intervenciones y en esta semana la Policía Local ha interpuesto un "alto número de sanciones" que se están procesando todavía, y las multas no son solo a establecimientos hostelero sino también a vecinos de forma individual.



No obstante, la tónica general ha sido de "muy buen comportamiento" porque no se han visto escenas de otros años, "ya que ha habido poca gente en la calle, había espacios en las terrazas y ha habido responsabilidad en la mayoría de los hosteleros con un cumplimiento estricto de las normas", ha apuntado.



Salaya ha señalado que algunos establecimientos hostelero han ido, incluso, "más allá del deber" y han decidido cerrar el día de Nochebuena ante el miedo a no poder cumplir con las normas o a que se les desbordase el local.



"Les agradezco este gesto porque era mucho más de lo que se les pedía", ha aseverado el alcalde, que alaba el comportamiento "enormemente responsable" de los empresarios del ocio cacereño.



En cuanto a Nochevieja, ha avanzado que se adoptarán las mismas medias de seguridad y vigilancia policial que en Nochebuena para que se cumplan las normas decretadas, al tiempo que ha añadido que se espera "menos afluencia de gente", porque no hay tanta tradición de salir a la hora de las cañas.



Aún así, ha insistido en que "no se puede salir de copas en Nochevieja" debido al toque de queda y después de las uvas "todo el mundo" debe permanecer en sus casas, ha advertido el regidor cacereño a preguntas de los medios sobre este asunto antes de mantener una reunión con dos de las empresas que tienen proyectada la construcción de plantas fotovoltaicas en la ciudad.