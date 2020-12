Abierto el plazo de los Premios Literarios y de Periodismo de la Diputación Cáceres

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado las convocatorias de los Premios Literarios y del Premio Dionisio Acedo de Periodismo 2021, que convoca anualmente la Diputación de Cáceres a través de su Área de Cultura y de la Institución Cultural El Brocense, con una inversión global de 30.000 euros, distribuidos entre los distintos premios.



El plazo de admisión y recepción de las obras comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de las convocatorias y se extenderá hasta las 23,59 horas del día 15 de abril de 2021. Los trabajos serán valoradas por un jurado relacionado con especialidad o género literario que emitirá su fallo, inapelable, antes del que finalice el primer semestre de 2021.



LOS CERTÁMENES



Así, se convoca el XLVI Premio Cáceres de Novela Corta que tiene por objeto promover la creación literaria del género de novela corta y a él podrán concurrir personas de cualquier nacionalidad y edad. Las obras presentadas a concurso deberán ser inéditas, escritas en lengua castellana, no haber sido premiadas con anterioridad y tener extensión de entre 100 y 130 páginas, con al menos 25 líneas por página. La dotación del premio es de 9.000 euros y la publicación de la obra por parte de la Diputación de Cáceres.



Al XXIV Premio Flor de Jara de Poesía podrán concurrir obras de poesía con una extensión mínima de 500 versos, escritos en lengua castellana, inéditas, y no premiadas en otros certámenes. El trabajo ganador será premiado con 6.000 euros y la publicación de la obra.



El XXXI Premio de Cuentos Ciudad de Coria persigue contribuir a la promoción de autores de cuentos de cualquier edad y nacionalidad. Se podrá presentar un cuento o un conjunto de varios cuentos, en lengua castellana, deberán ser trabajos inéditos y no haberse presentado en otros certámenes. La una extensión mínima de 80 páginas y máxima de 100, con 25 a 30 líneas por página. Para este certamen se establece un único premio e indivisible de 3.000 euros y la publicación de la obra.



También se convoca el XVII Premio El Brocense de Microrrelatos dirigido al alumnado matriculado en los cursos 2°, 3° y 4° de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior del año académico 2020-2021, sin límite de edad.



La dotación del premio es de 6.000 euros repartidos en varias categorías ya que se estipula un premio para Secundaria y grado medio en el que el alumnado participante optará a 1.000 euros para el primer premio y 3 accésit de 500 euros



En la categoría de Bachillerato y grado superior, el trabajo ganador recibirá 1.000 euros y habrá 3 accésit de 500 euros. La extensión máxima de los microrrelatos será de 500 palabras y la temática será libre. Asimismo, deberán ser originales e inéditos, escritos en castellano, y no haber sido premiados en otros concursos.



El personal docente que avale los trabajos ganadores de cada categoría recibirá un premio único de 500 euros, y los centros a los que pertenezcan las personas premiadas, un lote de libros editados por la Diputación de Cáceres.



Con esta convocatoria, la Diputación de Cáceres busca promover la expresión literaria a través del microrrelato y fomentar la creatividad y el interés en la creación literaria entre el alumnado; al tiempo que ofrece una oportunidad a la comunidad docente de llevar a la práctica lo aprendido en las aulas de lengua y literatura.



Finalmente, se convoca el XLI Premio de Periodismo Dionisio Acedo al que podrán concurrir todos los trabajos periodísticos en cualquiera de sus modalidades y estilos (prensa, radio, televisión, fotografía y periodismo digital) que reflejen la realidad y actualidad extremeña y que hayan sido publicados o emitidos en cualquier medio de difusión nacional o internacional entre el 5 de abril de 2020 y el 15 de abril del 2021.



Este premio cuenta con una asignación total de 6.000 euros, que se repartirá en 3.000 euros para prensa escrita, incluidos medios digitales y fotografía, y otros 3.000 euros para medios audiovisuales: radio y televisión.



El jurado valorará especialmente el carácter informativo, así como a la innovación y la calidad profesional, la actualidad, la inmediatez o el análisis. Además, el jurado podrá otorgar también accésits a otros trabajos, sin dotación económica y en forma de diploma, como forma de reconocimiento del buen trabajo desarrollado en los productos periodísticos presentados, informa la diputación cacereña en nota de prensa.