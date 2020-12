Extremadura trabaja en Plan de Retorno a las aulas tras la Navidad a partir 7 enero

Ep

La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, desde la unidad de gestión de casos educativos, trabaja ya junto a Salud Pública en un plan de retorno a las aulas tras las vacaciones de Navidad con un objetivo "preventivo" ante la pandemia de la Covid-19.

Dentro de dicha programación, que comenzará a funcionar desde el 7 de enero, se intensificará la información y se establecerá un plan de acogida para que los centros educativos puedan conocer los posibles alumnos en casos positivos de Covid-19 que no podrán incorporarse a las aulas "sin que esto afecte a la vida o a la organización de los propios centros educativos".

Así lo ha avanzado en rueda de prensa virtual este lunes en Mérida el secretario general de Educación de la Junta, Francisco Javier Amaya, quien ha incidido en la importancia de ser "muy cautos" y de ser "muy preventivos" en materia educativa ante la pandemia, "sobre todo a la vuelta de las vacaciones de Navidad".

Amaya se ha pronunciado de este modo tras la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este lunes, y sobre la cual ha apuntado que tanto la ministra como las CCAA han destacado de una manera "muy positiva", durante la citada reunión el "éxito" de la vuelta a la presencialidad de los colegios e institutos en España, "una vuelta a la presencailidad que ha hecho que otros países, concretamente de Iberoamérica, se fijen en el modelo de éxito educativo que ha implementado el país y Extremadura en el curso escolar de la pandemia".

En este punto, ha apuntado que el secretario de Estado ha destacado durante la Sectorial de Educación que "nunca ha habido en este primer trimestre más de 31 centros a la vez cerrados, es decir, el 0,20 por ciento de los centros educativos a nivel nacional, y sólo en este momento continúan cerradas el 0,7 por ciento de las aulas de los centros".

En este mismo sentido, el secretario general de Educación de la Junta ha subrayado que Extremadura junto a otras CCAA forma parte de las cinco regiones que han mantenido la presencialidad total en cada una de las etapas, de los cursos y de los tipos de enseñanza de régimen general y especial, y ha incidido en que en estos momentos "solamente" hay una escuela infantil de titularidad municipal en Navaconcejo que continúa cerrada por un caso positivo".

DATOS EN EXTREMADURA

Así, Francisco Javier Amaya ha desgranado que hasta el pasado viernes 16 aulas continuaban en escenario 3 en Extremadura, así como que el 81,8 por ciento de las aulas en la comunidad no han sido afectadas por la Covid-19.

"En lo que va de trimestre y de curso han sido infectados por Covid-19 el 1,38 por ciento de los alumnos y el 1,95 por ciento de los docentes", lo que supone una media de 13 docentes por semana y de 113 alumnos por semana, ha añadido.

Igualmente, Amaya ha resaltado que "tan sólo" el 0,07 por ciento de los alumnos y el 0,08 por ciento de los docentes continúa siendo positivo en Covid-19.

Con ello, ha ahondado en que el 42 por ciento de los centros educativos extremeños no ha tenido ni un sólo caso positivo de coronavirus en lo que va de curso; así como en que el 80 por ciento de los centros educativos de la región ha tenido cero, un caso o dos casos positivos, lo que lleva a afirmar --ha subrayado-- que "los centros educativos no solamente no eran espacios de contagio sino que más bien eran espacios de detección del virus".

"En algunas ocasiones en el resto del país pero, también en la comunidad educativa extremeña cuando hemos procedido al cierre preventivo de algunos colegios e institutos de la región lo hemos hecho por la incidencia acumulada de la comunidad y no tanto por la transmisión comunitaria en los centros educativos", ha espetado.

En todo caso, ha defendido que "los buenos datos, la vuelta a la presencialidad no deben hacer que se deje de lado el impulso de medidas que combatan la desigualdad".

Finalmente, Francisco Javier Amaya también ha recalcado que la Consejería de Educación y Empleo para los centros públicos de la región ha distribuido dos millones de euros para la compra en los mismos de mascarillas y materiales higiénico-sanitarios.