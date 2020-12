QuirónSalud Clideba ofrece a pacientes resonancias magnéticas nucleares cardiaca de estrés

La Unidad de Cardiología del Hospital Quirónsalud Clideba ofrece a sus pacientes la posibilidad de llevar a cabo resonancias magnéticas nucleares (RMN) cardiaca de estrés, una técnica que "aporta más seguridad para el paciente, y cuenta con una alta reproducibilidad y mayor fiabilidad diagnóstica".



Así pues, se trata de una prueba de imagen "muy segura, que no irradia y que cuenta con una muy buena precisión en el diagnóstico cardiológico, con escasos efectos secundarios asociados al medicamento que se utiliza para el estrés farmacológico", según explican los responsables del Centro Cardiológico Dr. Fernández de Soria, que trabajan en colaboración con la Clínica San Miguel, pionera en Extremadura desde el año 2010 en estudios de RMN cardíacas.



Y es que a su mayor seguridad para el paciente se suma que "tiene una alta fiabilidad diagnóstica y unos escasos efectos secundarios", señalan al tiempo que añaden que se trata de una técnica de imagen que permite no solo una valoración muy completa y no invasiva de las estructuras y del funcionamiento cardiaco, sino que en combinación con determinados fármacos "permite diagnosticar la isquemia miocárdica".

Al mismo tiempo, permite mejorar de manera sensible la toma de decisiones a la hora de diagnosticar y tratar la enfermedad coronaria, el tipo más común de enfermedad cardiaca.



Se trata, así, de una prueba con indicaciones muy amplias, pues es útil en la evaluación de la cardiopatía isquémica (estudio de función ventricular, presencia de isquemia y viabilidad, detección del infarto agudo y crónico, anomalías coronarias), las miocardiopatías, las enfermedades de la aorta, la enfermedad pericárdica, las valvulopatías, los tumores cardíacos, las diferentes cardiopatías congénitas y anomalías de la circulación pulmonar.



Además, a la hora de analizar lo que diferencia esta técnica de otras, apuntan que "no tiene limitación en cuanto a calidad de imagen y, al mismo tiempo, permite un diagnóstico más exacto por su óptima definición estructural y funcional", señalan los expertos en una nota de prensa.



Asimismo, "permite una valoración muy completa en pacientes complejos, con electrocardiogramas no valorables, y en aquellos en los que no es posible la realización de ejercicio físico", y también se realiza en casos en los que otras pruebas no son capaces de dar conclusiones fiables, como, por ejemplo, en pacientes con mala calidad de imagen durante la realización de ecocardiograma de estrés.



