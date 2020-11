Unidas por Extremadura: Enmienda PP "no tiene nada que ver con lo que necesita" la región

Ep.



El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado este viernes que la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de Presupuestos la comunidad para 2021 "responde a una lógica de partido", pero "no tiene nada que ver con lo que necesita" la región.



Tampoco responde esta enmienda, a su juicio, a "lo que recomiendan las instituciones a las que ustedes han mantenido devoción durante décadas", ha señalado Macías dirigiéndose al PP, tras lo que ha considerado que "si de algo pecan estos presupuestos, es de excesiva prudencia".



De esta forma se ha pronunciado Joaquín Macías en el pleno de la Asamblea de Extremadura en el que este viernes se debate la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2021, en la que postura su devolución a la Junta de Extremadura.



En su intervención, Joaquín Macías ha abogado por mejorar este proyecto de presupuestos de Extremadura a través de las enmiendas parciales, para las que ha avanzado que Unidas por Extremadura tiene "una gran cantidad de aportaciones en cada uno de los apartados", aunque ha marcado la "prioridad" en la sanidad, la atención primaria, y "también el municipalismo, que ha ayudado en muchas ocasiones a que la pandemia no fuera a peor".



También la educación será objeto de las enmiendas de Unidas por Extremadura, ha señalado Macías, quien ha considerado que ante la situación actual generada por la Covid-19, "el PSOE debe entender que es prioritario rescatar y priorizar los servicios públicos básicos, a las pequeñas y medianas empresas y a la ciudadanía".



Y es que "en Extremadura nos jugamos mucho" en la situación actual, ha señalado Macías, quien ha lamentado que la región parte de unos datos estadísticos "demoledores" en pobreza infantil, paro juvenil y femenino, o riesgo de exclusión social.



"De esta crisis salimos con más derechos, y no con menos, con mejor sanidad pública y no con peor sanidad", tras lo que Macías ha considerado que es "obligación de todos los que estamos aquí, garantizar que salgamos todos", ha concluido.