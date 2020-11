Los tabaqueros extremeños retoman la entrega de tabaco a las industrias

El sector productor de tabaco extremeño vuelve a retomar este lunes las entregas a las industrias transformadoras, poniendo fin así a la paralización iniciada el pasado 16 de noviembre ante la "amenaza" de que este cultivo quede fuera del Plan Estratégico Nacional de la PAC, que se empezará a negociar en España en diciembre.



En concreto, las organizaciones agrarias UPA y Asaja y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura han llevado a cabo distintos actos durante la semana pasada para poner de manifiesto la "preocupación e incertidumbre" que vive el sector productor de tabaco de Extremadura.



Así pues, las reivindicaciones comenzaron el pasado lunes con una concentración de productores a las puertas de Cetarsa en Talayuela, para continuar con reuniones con los sindicatos UGT y CCOO Extremadura, así como con los alcaldes de los municipios y mancomunidades emblemáticas de tabaco extremeño. En ellas, todas las partes coincidieron en la necesidad de mantener este cultivo y mostraron su apoyo a las reivindicaciones del sector, según informa en una nota de prensa conjunta las organizaciones agrarias y cooperativas.



De este modo, destacan que "con las actuaciones que hemos llevado a cabo durante la semana pasada, cuyo balance es positivo, hemos querido reivindicar el mantenimiento de la estructura que este cultivo esencial tiene en la PAC, porque no podemos permitirnos perder el empleo y riqueza que socialmente genera el tabaco en el norte de Cáceres".



Tanto UPA, Asaja como Cooperativas Agro-alimentarias destacan "la unidad que está demostrando el sector tabaquero de la región, ya que hacía mucho tiempo que no se producía una paralización total de la entrega a las industrias transformadoras como ha ocurrido la semana pasada".



El sector productor queda ahora pendiente de mantener una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para trasladarle la situación, a cuyo encuentro ha pedido también que participe el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para trasladar el "respaldo unánime" a este cultivo.



Además, los representantes del sector productor solicitarán reunirse con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura para que puedan conocer de primera mano la "realidad e incertidumbre" que está viviendo el sector, concentrado en el norte cacereño, y que produce el 97 por ciento de tabaco de España.



"Seguiremos trabajando para garantizar un futuro digno para nuestro tabaco y, si no obtenemos respuestas, continuaremos con las movilizaciones. No podemos permitir que los tabaqueros extremeños pierdan el 50 por ciento de los apoyos directos que reciben", concluyen desde UPA, Asaja y Cooperativas.