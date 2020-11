OPAs proponen a ayuntamientos extremeños presentar mociones de apoyo al sector tabaquero

Ep

Las organizaciones UPA-UCE Extremadura, Asaja Extremadura y Cooperativas Agro-alimentarias han propuesto a los ayuntamientos de municipios tabaqueros del norte de la región presentar mociones en sus plenos de apoyo al sector ante la situación del mismo y no descartan llevar a cabo más acciones reivindicativas.

Así lo ha indicado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, tras la reunión que las organizaciones agrarias han mantenido este viernes en Navalmoral de la Mata con ayuntamientos y mancomunidades para explicarles la "problemática" que atraviesa este sector.

A este respecto, ha añadido que la reunión pretende también "poder contar con su apoyo y con su actuación" para "intentar cambiar" la "decisión" del Ministerio de Agricultura.

"Entendemos que a todos nos compete luchar para que el cultivo se mantenga y se puedan seguir manteniendo esas 4.000 familias que viven del sector", ha subrayado Huertas, tras la celebración del citado encuentro.

Del mismo modo, sobre las citadas mociones en ayuntamientos, el representante de UPA ha explicado que el objetivo es que "se vea que no solo es un problema de los tabaqueros" sino "del conjunto de la sociedad de la zona norte de Extremadura" ya que -ha asegurado- "si ese cultivo desaparece hay muchos pueblos que van a cerrar".

Asimismo, ha apuntado que han pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que les acompaña a la reunión que han solicitado con el ministro de Agricultura, Luis Planas, porque este tema "se tiene que convertir en una cuestión de Estado" ya que "si el Ministerio no lo resuelve", Vara "tiene que llevarlo al presidente del Gobierno". "No puede ser que por una decisión técnica se pierdan 4.000 empleos en una región que no tiene otras alternativas", ha espetado.

PARALIZACIÓN ENTREGA TABACO

Además, Huertas ha recordado que este viernes es el quinto día de la paralización de entregas de tabaco a las industrias que pretenden llevar a cabo hasta el próximo lunes para que sea "una buena muestra de lo que puede ocurrir si el tabaco desaparece".

Hasta este viernes, el secretario general de UPA Extremadura ha destacado que han dejado de entregar "más de un millón de kilos de tabaco" por lo que "se puede ir a ver las empresas que no hay ninguna actividad", aunque ha aclarado que esta paralización supone "un retraso" pero no es un "problema" porque el producto está "conservado en las mejores condiciones".

Igualmente, ha dicho que ahora van a "esperar un poco" para ver "qué respuestas" van teniendo pero que van a "seguir realizando actuaciones". "Si no hay respuestas encima de la mesa, desde luego vamos a ir a otro tipo de movilizaciones, el sector se tiene que movilizar pero desde luego nosotros pediremos en su momento que se movilice con el sector el conjunto de la sociedad", ha manifestado.

AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad Campo Arañuelo, Raúl Medina, ha asegurado que este sector es "de vital importancia" para la comarca ya que es "el motor económico" de la zona porque "toda la industria gira en torno a este cultivo" para el que "no hay alternativas".

Así, ha lamentado que "el futuro se presenta complicado" si desaparece este sector y supondría "una catástrofe para la zona" porque los pueblos de la misma "se sustentan del tabaco directa o indirectamente". "Si no hay tabaco desaparece el pueblo", ha asegurado al tiempo que ha subrayado que "hay que hacer el esfuerzo, todo el que podamos en salvar este cultivo".

A este respecto, ha indicado que "si no se produce aquí", el tabaco se va a "traer de fuera y con menos garantías" por lo que, ha aseverado, "merece la pena hacer todo el esfuerzo que podamos para defender el cultivo".

Del mismo modo, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, ha resaltado que los alcaldes de los municipios tabaqueros conocen y comparten la "preocupación" de este sector, por lo que ha mostrado el "apoyo" de los primeros ediles.

Además, ha afirmado que le consta que Fernández Vara y la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, están "haciendo todo lo posible para intentar que las reivindicaciones lleguen a Bruselas y Europa" así como que "han tenido contacto con el ministro para trasladarle esta preocupación".

Sobre las mociones que han planteado las organizaciones agrarias, Medina ha explicado que las OPAs están elaborándolas "totalmente asépticas desde el punto de vista técnico" para que "no haya interferencias ni injerencias políticas" que "no sería beneficioso para nadie". "Yo creo que no habrá ningún problema en mostrar ese apoyo institucional también igual que se está haciendo, porque nos consta, por parte de la Junta de Extremadura", ha señalado.

Finalmente, el alcalde de Talayuela, Ismael Bravo, ha aseverado que estarán con los agricultores y llegarán "hasta donde haga falta" puesto que en dicho municipio "más del 90 por ciento de su tejido industrial se mueve en torno al cultivo del tabaco".