Badajoz contará esta Navidad con 1,8 millones de puntos de luz LED por unos 300.000 euros

La ciudad de Badajoz contará esta Navidad con un alumbrado formado por 1,8 millones de puntos de luz LED, con un consumo energético aproximado de 4.200 euros y un presupuesto de unos 300.000 euros con el objetivo de tratar de dinamizar "más si cabe que otros años" la actividad comercial en la capital pacense.



Así lo ha explicado el concejal de Alumbrado, Jesús Coslado, en una rueda de prensa telemática en la que ha explicado los pormenores del alumbrado extraordinario de Navidad que, en las últimas semanas, ha sido instalado en Badajoz "con el afán y con la intensidad que pretendíamos para tratar de dinamizar, si cabe más que otros años, la actividad comercial en la ciudad".



"Por eso mismo", ha continuado, este año se ha pretendido adelantar el encendido de Navidad y este pasado jueves se inauguró "parte" del mismo, que pretenden hacer de forma escalonada y paulatina en aras también, de esta manera, evitar las aglomeraciones que suelen surgir cuando se anuncia que se va a producir la inauguración del alumbrado navideño.



OBJETIVO: DINAMIZAR AL COMERCIO



En relación a las críticas por el gasto en alumbrado navideño en este año de pandemia de coronavirus y que no se destine a otros fines como los sociales, Jesús Coslado ha planteado que "precisamente es para eso, para destinar esta partida a los que peor lo están pasando que son los comerciantes, entre otros, y los hosteleros" y que "la única forma de hacerlo es dinamizando el comercio y animando a la gente a adelantar sus compras en la fecha", esto último "para intentar no saturar las tiendas en fechas concretas".



"Y es más, anticiparnos en fechas con lo que pueda venir después, no vaya a ser que resulte que dentro dos semanas la cosa empeore y tengamos que tomar medidas que impidan la labor comercial", ha agregado, para apuntillar sobre dicho alumbrado que el comercio "se lo merece" y "existe un clamor y una petición de los comerciantes, los hosteleros, que son los autónomos que peor lo están pasando en la ciudad, de que alumbremos y alumbremos más".



Así, ha insistido en que "no ha sido por un capricho de este ayuntamiento, sino precisamente por una demanda de la sociedad", junto con que el que se gaste el consistorio unos 300.000 euros en el alumbrado de Navidad "no es un gasto que vaya a producir merma en la atención en otros ámbitos", sino que "todo lo contrario" al ser, gracias a la gestión de los últimos años, un ayuntamiento "absolutamente saneado".



"El incremento del gasto este año en el alumbrado navideño no va a provocar que exista merma en las necesidades puntuales y de atención a los más necesitados que puedan ir surgiendo", ha reiterado, para abundar en que se ha hecho y se seguirá haciendo un "esfuerzo" en ese ámbito.



ZONAS NUEVAS O YA INSTALADAS



Según ha detallado Coslado, el alumbrado de este año incluye zonas nuevas, algunas ya están montadas a fecha de este viernes que es "gran parte" y otras van a iluminarse en los próximos días para completar este alumbrado ornamental, que actualmente ya está instalado en el Casco Antiguo y que incluye el tradicional Árbol de Navidad en la Plaza de España con una altura de 21 metros y cuyo interior se puede recorrer, en la Zona Centro, la Margen Derecha o en San Roque.



Este sábado, ha agregado, se procederá a la instalación de adornos navideños en las distintas pedanías y faltarían por instalar en los próximos dos o tres días en otras zonas de la ciudad, dado que, como ha recordado, este año han querido adelantar la inauguración del alumbrado a este jueves para evitar las citadas aglomeraciones y poder continuar en estos días con la instalación de nuevos elementos.



Así, ha señalado que normalmente se inaugura en torno al 27 de noviembre, pero que han decidido inaugurarlo este jueves día 19, además de faltar por colocar la iluminación en las rotondas de acceso a Badajoz, en el Parque de las Américas, la bola con movimiento en la Avenida de Huelva, o en las plazas Alta, San Andrés, Alféreces, Minayo o San Atón, en Puerta Palma, un árbol en la Avenida Villanueva o adornos en la Avenida de Elvas.



MÁS PRESENCIA DE ALUMBRADO



En su intervención, Jesús Coslado ha hecho hincapié igualmente en que este año se ha hecho un "esfuerzo mayor tener mayor presencia del alumbrado" y que se ha "aprovechado" la partida económica que no se consumió durante la Feria de San Juan, que no se pudo celebrar por el coronavirus.



De este modo, con esa aportación económica han instalado nuevo alumbrado en San Juan, Moreno Zancudo, el último tramo de Santo Domingo, Calle Zurbarán, Plaza de Santa María de la Cabeza, toda la zona comercial de Menacho, en Santa Marina al completo o en Enrique Segura Otaño.



Este año, ha precisado, han conseguido instalar un total de 1.858.540 puntos de luz LED, que tendrán un consumo aproximado de 4.200 euros a lo largo todas las Navidades y "prácticamente insignificante" para la cantidad de días que estará, hasta Reyes, y la iluminación que se monta, y lo ha achacado a la eficiencia energética y al "espíritu que siempre ha tenido esta ciudad" de ahorrar en cuanto a consumos eléctricos y en emisiones de CO2.



En lo que a presupuesto se refiere, Coslado ha subrayado que el contrato que rige los alumbrados ornamentales de la ciudad nace en 2018 y arrancó ese año con la puesta en funcionamiento de una nueva gran portada, que emula a Puerta Palmas, en la entrada del feria. Un contrato que se sacó a licitación y se adjudicó por 350.000 euros anuales y que conlleva tanto el alumbrado ornamental de la Feria de San Juan, como el de Carnaval o el de Navidad.



En este sentido, ha incidido que la partida, que "es muy importante", que se dedicaba a la Feria ha sido trasladada al alumbrado de Navidad. "Con lo cual este año podemos decir que tenemos prácticamente el doble de inversión en el alumbrado navideño, si fuésemos a unas cifras genéricas, podríamos estar diciendo que aproximadamente son 300.000 euros de presupuesto lo que se ha dedicado al alumbrado ornamental de Navidad de este año", ha concluido, junto con que se pretende que el conjunto del alumbrado navideño esté estar instalado antes de finales de semana.