Ayuntamiento Cáceres aprueba suspender las tasas de terrazas para 2021 desde el 1 de enero

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves la suspensión de la ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública por mesas y sillas, de manera que los hosteleros de la ciudad no tendrán que abonar la tasa de terrazas en 2021. La medida entrará en vigor desde el 1 de enero y supondrá una rebaja de ingresos en las arcas municipales de unos 220.000 euros, lo que supone el 0,3% del presupuesto anual.



Se trata de una medida adoptada para ayudar al sector de la hostelería por la crisis económica provocada por la pandemia que ha salido adelante con los votos del PSOE, PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos (19 votos), mientras que Unidas Podemos (UP) ha votado en contra (3 votos). A la sesión plenaria no han asistido los concejales Antonio Ibarra (Cs), María Guardiola (PP) y la edil no adscrita Mar Díaz.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha explicado que la exención de las tasas de terrazas ayudará a los hosteleros a paliar la "difícil situación" que atraviesan sus negocios y ha aclarado que, aunque la suspensión de la ordenanza no obliga a una exposición pública, se ha decidido someterla al proceso participativo para dar seguridad jurídica a la medida.



El portavoz del PP, Rafael Mateos, ha recordado que esta iniciativa la propuso su grupo en el mes de abril y aunque "es una medida aislada sí ayudará al sector". En su intervención, ha reprochado al Ejecutivo local que "vuelve a llegar tarde y mal" porque no se había contemplado el carácter retroactivo de esta medida y ha tenido que ser la oposición la que le advirtiera de que se recogiera esta circunstancia para que no hubiera problemas si el proceso administrativo no hubiera concluido el 1 de enero.



"Cuando escuchan suelen acertar y por eso pedimos que escuchen a la oposición porque tenemos cosas importantes que aportar esta ciudad, y escuchen a la calle porque han estado enrocados siete meses y al final han cedido a una reivindicación del sector", ha subrayado Mateos, que espera que los Presupuestos de 2021 recojan "medidas reales y efectivas para los empresarios de la ciudad que necesitan que la administración les acompañe en su día a día".



Desde Ciudadanos, la portavoz Raquel Preciados, ha defendido que esta medida servirá para paliar la situación "crítica" de la hostelería y, a la vez, no supondrá un perjuicio para las arcas municipales, aunque ha reiterado su "preocupación" por el procedimiento administrativo para que entre en vigor en "tiempo y forma" en el mes de enero.



Por parte del concejal no adscrito, Francisco Alcántara, la medida es "muy positiva" para el sector y tiene un impacto "mínimo" en las arcas municipales. No obstante, ha pedido ayudas directas a otros sectores económicos también perjudicados por la pandemia, como el comercio, el turismo o las pymes y autónomos.



También ha votado a favor el concejal no adscrito Teófilo Amores, que ha indicado que esta medida es "claramente beneficiosa" para un sector que está en una situación delicada en la ciudad.



Así, el voto en contra ha llegado desde las filas de Unidas Podemos ya que, según ha defendido el concejal Raúl Martín, aunque "comprende la situación de la hostelería", cree que esta no es la mejor vía porque la eliminación de esta tasa solo ayuda a los negocios que tienen terraza y los que no tienen veladores no se beneficiarán.



Por ello, ha solicitado medidas a las que se puedan acoger "todos" los negocios de hostelería como moratorias de alquileres o hipotecas, que mensualmente "sí pueden hacer que el negocio no sea viable", ha sentenciado en la sesión plenaria ordinaria de este mes de noviembre que se celebra este jueves en el Consistorio cacereño.