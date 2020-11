El Clúster de Turismo propone test rápidos para hacer ciudades "turísticamente seguras"

El Clúster de Turismo de Extremadura, que aglutina a 50 socios del sector, ha propuesto que se realicen test rápidos a los turistas que quieran alojarse en la región para que se garantice al resto de visitantes que no hay riesgo de contagio de coronavirus y que la ciudad que se visita es "turísticamente segura", lo que puede ser un punto de atracción de turismo.



Y es que el sector turístico, que crea unos 22.000 empleos en la región, es uno de los más castigados por la pandemia, por lo que solicita también a las administraciones autonómica y local que saquen "bolsas de ayudas", principalmente enfocadas a paliar los gastos corrientes, para que puedan acometerse con ayudas directas, así como un listado de gastos susceptibles de ser subvencionables.



Así se lo ha hecho llegar la presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, María José García Curto, a la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, con la que ha mantenido una reunión para conocer las necesidades del sector, que insiste en solicitar ayudas directas porque "aunque tienen menor cuantía, son las más rápidas y pueden permitir coger oxígeno a las empresas".



Otras medidas que reclaman los empresarios turísticos son de carácter fiscal, en relación al IBI, el IVA, el IRPF e impuestos locales, y, aunque entienden que no pueden ser eliminados porque hay que recaudar para ofrecer servicios, piden "al menos" un aplazamiento del cobro para que "las empresas que no están teniendo ingresos cojan oxígeno", ha indicado Preciados.



Asimismo, proponen el aumento de la moratoria de los préstamos ICO, y que se lleven a cabo con una cierta agilidad, ya que los procedimientos de ayudas de la Junta de Extremadura, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Cáceres "conllevan mucha burocracia y las ayudas no han sido muy cuantiosas, lo que ha llevado a cierta desmotivación al sector".



La ampliación de los ERTE y "un diálogo fluido" con la administración son otras de sus reivindicaciones para afrontar este momento que califican de "muy crítico" debido a la prolongación de la pandemia y las restricciones sanitarias que afectan a sus negocios.



PLAN DE REACTIVACIÓN



Por ello, también quieren que se ponga en marcha un Plan de Reactivación del Sector Turístico, que incluye varias propuestas para posicionar a Extremadura como un destino turístico sostenible, ya que, aunque el sector necesita "medidas puntuales" por la situación crítica que viven, consideran necesario este plan a medio plazo para convertir a Extremadura como uno de los grandes destinos con un turismo sostenible.



Así, según ha trasladado García Curto a los concejales de la formación naranja, "si bien se tienen que tomar las restricciones como medidas preventivas para frenar la pandemia", también es necesario "conciliarlas con medidas de estímulo y apoyo al sector, encontrar el punto intermedio entre la salud y la economía, que pueden estar equilibrados siempre que se tomen medidas que aborden esas restricciones que tanto les están perjudicando", ha asegurado Preciados en una nota de prensa.



"Viven un otoño de incertidumbre y se están adaptando al momento tratando de flexibilizar las reservas y cancelaciones, pero con la inestabilidad por las medidas hay cancelaciones de último minuto lo que les provoca un grave trastorno en su economía", incide la edil, que apoya las demandas del sector para "puedan afrontar esta crisis y salir lo menos dañados posible", sentencia.