Ayuntamiento Badajoz emplaza a Junta al diálogo sobre regeneración zona de riada de 1997

El equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz ha emplazado a la Junta de Extremadura al diálogo de cara a intentar resolver la regeneración de la zona y la situación de las casas que están pendientes de derribo entre las afectadas por la riada de 1997.



Así lo ha avanzado a preguntas de los periodistas por este tema una vez que se cumple el 23º aniversario de estos hechos, el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, que ha matizado que, según la información de la que dispone, en este momento quedan por derribar dos viviendas en la calle Tirso Lozano, que son propiedad del ayuntamiento, y que en el anexo de inversiones de los presupuestos municipales hay una partida de 50.000 euros para poder demolerlas.



Cuando se tenga la disponibilidad presupuestaria de dicha partida el ayuntamiento procederá a ese derribo, ha señalado, mientras que sobre las restantes ha explicado que la "dificultad principal" radica "en muchos casos" en la "imposibilidad incluso" de poder acceder a la titularidad de esas casas, de manera que en algunos casos a día de hoy no saben quienes son los "verdaderos titulares".



A este respecto, ha recalcado además que dentro de las competencias y las posibilidades del consistorio en materia de derribos, adquisición y redacción de proyectos de derribo de esas viviendas municipales "está y continúa en la senda de intentar ir recuperando la zona" y ha reiterado la petición del ayuntamiento para la "implicación" del resto de administraciones y "especialmente" de la autonómica.



"Es verdad que a día de hoy y a pesar de todo el tiempo transcurrido no ha habido hasta la fecha yo creo que una ayuda eficaz, directa y real por parte de la administración autonómica", ha agregado, para insistir en todo caso en que desde el ayuntamiento seguirán con todos los trámites que puedan hacer, como la identificación de las viviendas y el posible traspaso de información a las diferentes instituciones, y en el caso de las que sean de titularidad municipal proceder a su derribo, como las dos citadas.



RESOLUCIÓN AMISTOSA



Sobre este tema, y respecto a que el pasado año el alcalde, Francisco Javier Fragoso, planteara la posibilidad de acudir a la vía judicial para que la Junta contribuyese a regenerar la zona de la riada, Ignacio Gragera ha considerado que la situación "se tiene que intentar solventar y resolver de manera amistosa", y que "sí que es ya tiempo y lugar" como para que ambas administraciones se sienten y valoren cuál es la situación del entorno.



En su opinión, acudir a día de hoy y con la actual situación sanitaria, a una vía judicial "no mejoraría la situación" y ha insistido en emplazar al Ejecutivo regional a que se siente con el ayuntamiento, algo que van a intentar y retomar ahora que se cumple "un año más por desgracia de la fatídica riada".



Igualmente, ha agregado que por parte del consistorio "nunca ha habido problemas" y "se ha gastado durante muchos años una parte importante de su presupuesto en intentar recuperar la zona hasta donde hemos podido".



También el Estado "hizo un esfuerzo importante hasta donde pudo", según Gragera, para quien "de manera positiva y tranquila y sin entrar en guerras ni en batallas judiciales", que "no son necesarias en ningún caso", "sí que ya es hora" de que la administración local y regional se sienten e intenten "resolver esta situación de la mejor manera y de la manera más rápida posible".



Ignacio Gragera ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa telemática en la que en calidad de concejal de Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Badajoz ha informado sobre el proyecto Badajoz Emprende.