Oposición afirma Plan Empleo Autónomo llega tarde y PSOE que el colectivo "no está solo"

Los grupos de la oposición en Extremadura --PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- han considerado que el Plan de Empleo Autónomo llega "tarde", mientras que el PSOE ha remarcado que demuestra que este colectivo "no está solo".



Los grupos han realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre la firma este martes del Plan de Empleo Autónomo en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces y en la que se ha informado sobre el orden del día de la próxima sesión plenaria de este jueves en la cámara extremeña.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha valorado la firma de este plan que contempla los años 2020 a 2023 y que ejemplifica, ha dicho, el compromiso de la Junta para que estos profesionales sepan que "no están solos" en estos momentos difíciles.



Asimismo, ha puesto en valor que dicho plan ha estado suscrito por el Ejecutivo regional y por las organizaciones más representativas de los autónomos siguiendo la línea de diálogo y concertación social.



Garlito también se referido a que el Plan de Empleo Autónomo, dotado con 165 millones de euros, se suma a la Nueva Estrategia de Empleo y Competitividad y el Plan de Empleo, con 590 millones, para fomentar la formación y el empleo en la región en los próximos años.



"Necesitamos seguridad, necesitamos sanidad y necesitamos empleo en nuestra región. Y ahí vemos cómo el gobierno, en todas y en cada una de sus decisiones, lo hace y lo hace con los sectores siempre de la mano, que en estos momentos es determinante", ha dicho.



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha indicado que ha perdido las cuentas de las firmas que lleva la Junta con los agentes económicos y sociales mientras que a los autónomos "no les salen las cuentas".



Por ello, ha dicho, si hay medidas de apoyo hacia estos trabajadores se tienen que aplicar de "forma inmediata", además de instar a medidas de calado nacional hacia un colectivo "olvidado", por lo que ha avanzado que su grupo defenderá en el próximo pleno una propuesta de impulso para mitigar las consecuencias que la pandemia ha ocasionado en el colectivo de autónomos, que están "pagando el pato".



Así, ha dicho, Extremadura cuenta con casi 200 autónomos menos en el último año, por lo que ha considerado que se deberían haber tomado "medidas urgentes", toda vez que la situación de este sector es una "emergencia nacional y regional".



De esta forma, los 'populares' proponen adecuar las cotizaciones y el pago de impuestos a los ingresos, prolongar los ERTE hasta el 1 de abril, garantizar la prestación por cese de actividad con la reducción de facturación del 40 por ciento y no del 70 por ciento y bonificar un 100 por cien de la cuota de la Seguridad Social de autónomos en caso de estar afectados por Covid.



En el turno de Ciudadanos, el portavoz parlamentario, David Salazar, ha asegurado que su grupo no quiere pronunciarse hasta conocer en detalle el plan, aunque ha criticado que los autónomos están siendo los "grandes perjudicados" y que las medidas están llegando "tarde".



Los autónomos, ha dicho Salazar, están atravesando "grandes dificultades" y ha considerado que "hay otras medidas", para lo que ha puesto el ejemplo de Alemania, que están tomando acciones "mucho más contundentes" y que garantiza los niveles de ingresos previos a la crisis.



Así, ha abogado por que tanto el gobierno regional como el central "den un paso al frente" y ampliar las medidas económica para paliar los efectos de la pandemia entre esos trabajadores.



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que como no conoce la "letra pequeña" su grupo no puede hacer una valoración "clara" del Plan de Empleo Autónomo.



Aún así, ha dicho, ha considerado que llega "muy tarde", ya que, en su opinión, no se pueden plantear medidas restrictivas de movilidad, a los aforos si antes ofrecer medidas de apoyo.



"No nos sirven apoyos económicos que se materialicen dentro de cinco, seis, siete meses. El sector de los autónomos necesita medidas para hoy, para afrontar las cuotas que tienen pagar este mes, porque la situación es grave", ha dicho.