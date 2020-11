PSOE cree que autoriades sanitarias deben decidir sobre confinamiento y PP y Cs sea Estado

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha sostenido que son las autoridades sanitarias las que deben decidir sobre la posibilidad de establecer nuevos confinamientos domiciliarios, mientras que el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos han reclamado que sea el Estado y no las comunidades autónomas quien determine dicha medida.



Por su parte, el Grupo Unidas por Extremadura ha remarcado que si se tomasen nuevas medidas restrictivas deberían venir acompañadas de refuerzos en el sector público y con medidas de apoyo económico directo a los sectores que se vieran más afectados.



Los grupos han realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre un posible nuevo confinamiento domiciliario en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces y en la que se ha informado sobre el orden del día de la próxima sesión plenaria de este jueves en la cámara extremeña.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha sostenido que, en estos momentos de pandemia, son las autoridades sanitarias las que deben tomar las decisiones teniendo en cuenta el momento y la situación actual.



Así, ha dicho Garlito, con la "máxima cautela y con la máxima de las precauciones", sobre unas posibles decisiones, que estas se determinarán en el momento preciso y cuando se "tengan que determinar"



En estos momentos, ha insistido en que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que no lo considera "oportuno".



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha remarcado que para tener opinión su grupo necesitaría tener "datos fiables", además de considerar que decisiones como decretar otro confinamiento deberían, en su opinión, ser tomadas por el Estado.



"Delegar un estado de alarma en diecisiete estados de alarma distintos que están provocando caos y confusión desde luego no es la mejor solución para este país", ha remarcado, además de añadir que dejar la decisión del confinamiento en "lo que piense cada comunidad autónoma" tampoco.



Así, ha dicho que los países vecinos, a diferencia de España, han tomado las decisiones como Estado, mientras que aquí en Extremadura está Fernández Vara, ha dicho, que "no toma ninguna decisión" y se dedica a "dar lecciones a todo el mundo en Twitter".



Por ello, y en su opinión, de la primera ola de la pandemia solo se ha aprendido que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el de la Junta, están "jugando al escaqueo", algo que es el "verdadero drama" de este país.



En el turno de Ciudadanos, su portavoz parlamentario, David Salazar, ha sostenido que no le corresponde a él pronunciarse sobre decisiones como estás y ha añadido que se debería dejar a los expertos que hablasen.



No obstante, ha dicho que sí hay decisiones políticas que se deberían tomar y ha apuntado que el hecho de que se tengan "diecisiete centros de decisión sobre estos confinamientos" cree que no va a funcionar.



Así, en el caso de Extremadura, con un frontera con otro país, una decisión sobre un nuevo confinamiento podría ser "más dramático", por lo que ha considerado que serían decisiones que deberían ser tomadas por el Gobierno central.



Además, David Salazar también ha indicado que parece que se están repitiendo errores de la primera ola de la pandemia, como es el hecho de que "cada sitio vaya a su ritmo", algo que, como ha dicho, "no ha funcionado, además de recalcar que si vienen nuevas medidas de confinamiento, cierres perimetrales o restricciones de movilidad, dichos acuerdos deben ir acompañados de medidas de apoyo a los sectores que se van a ver más afectados.



Finalmente, la portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha coincidido con Salazar y ha dicho que si se tomasen nuevas medidas de restricción de la movilidad o el cierre de determinados establecimientos deberían venir acompañadas de refuerzos "en lo público" y en la sanidad y con medidas de apoyo económico directo a los sectores que se vieran más afectados.



De lo contrario, esta situación, en su opinión, creará "más perjuicios" a corto y medio plazo, además de insistir en que hay que prever todos los escenarios.



"Ese confinamiento estamos viendo que lo están tomando otros países, si nosotros lo vamos a tener dentro de poco encima de la mesa creo que esas medidas de refuerzo y apoyo tienen que empezar a tomarse ya para que no nos pille con el pie cambiado", ha apuntado.



Así, ha dicho que la partida de la pandemia está "bastante avanzada" y se debería haber aprendido "muchas enseñanzas" de la primera ola para no volver a repetir los mismos errores, ha dicho.