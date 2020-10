Los asistentes a la Feria Virtual de Ciencias de la UEx usarán avatares personalizables

La I Feria Virtual de Ciencias que organiza la Universidad de Extremadura (UEx) tendrá lugar el próximo 29 de octubre, con el objetivo de lograr una máxima capacidad de interacción y 'networking', así como llegar a más diversidad de públicos, entre ellos los jóvenes no universitarios.



Y es que con este evento, en el que la divulgación científica y tecnológica se adapta a las últimas tecnologías 'online', la UEx pretende multiplicar esta capacidad de interactuación entre los inscritos a asistir al evento mediante el uso de una "innovadora" aplicación para la organización de eventos 3D, a partir del uso de avatares personalizables por parte de los asistentes a la feria.



En concreto, según explica la Universidad extremeña en una nota de prensa, esta nueva aplicación 3D permite que los usuarios (los visitantes de la feria) accedan con su avatar al auditorio, las aulas o el pabellón de exposición tal y como lo harían en un evento presencial.



Así pues, podrán conversar con el resto de avatares (visitantes, staff del evento o ponentes) "de manera realista y naturalizada, con capacidad también para saltar, correr, aplaudir o intercambiarse la 'tarjeta de visita profesional'", ha destacado.



La Feria Virtual de Ciencias, organizada por el Servicio de Difusión de la Cultura Científica y con el apoyo de Fecyt, la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Consejería de Educación y Empleo y el CPR de Badajoz, se presenta como la primera de "muchas" ferias y eventos "no solo universitarios" que usarán este tipo de plataforma 3D, también reforzada por la necesidad actual por la crisis del coronavirus, que obliga a la digitalización de muchos de los eventos de divulgación científica que promueve la UEx.



Bajo el lema 'Explora tu lado científico', la feria se celebrará el próximo día 29 con el objetivo de acercar las competencias 'STEAM' a los jóvenes no universitarios (estudiantes de Secundaria, Formación profesional y Bachillerato).

De esta manera se pretende fomentar el interés en los estudios y profesiones científicas y tecnológicas mediante actividades participativas en base a la metodología "aprender haciendo".



El programa de la I Feria Virtual de Ciencias, disponible a través de la web de la Universidad, está compuesto de "interesantes" charlas y ponencias para todos los públicos, monólogos científicos, talleres interactivos y un Certamen de Proyectos Científicos en el que grupos de jóvenes no universitarios, coordinados por sus tutores-docentes, expondrán sus proyectos, diseños e ideas de ciencia e investigación, concluye la UEx.

Cabe recordar que las inscripciones gratuitas para asistir a esta feria estarán abiertas hasta el próximo sábado, día 24.