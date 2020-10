Extremadura gana 1.440 afiliados extranjeros a Seguridad Social en septiembre sobre agosto

Rd./Ep.



La Seguridad Social ha ganado una media de 1.440 afiliados extranjeros en el pasado septiembre en Extremadura, lo que supone un 11,30 por ciento más que en agosto, hasta situarse el total de inmigrantes en alta en 14.181 cotizantes (57,2% hombres y 42,8% mujeres), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Asimismo, en tasa interanual, Extremadura ha perdido en el pasado septiembre una media de 414 afiliados extranjeros a la Seguridad Social sobre el mismo mes de 2019, lo que representa un 2,83 por ciento de descenso.

Mientras, a nivel provincial, baja el número de afiliados en Badajoz un 3,85% y en Cáceres un 1,22%, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Atendiendo al origen de los trabajadores, 6.850 proceden de países de la Unión Europea, principalmente de Rumanía (4.030) y de Portugal (1.991).

Por regímenes, es el general (incluye S.E. General, S.E agrario y el S.E. Hogar) el que más extranjeros afiliados recoge en la Comunidad Autónoma (83,2%); mientras que el régimen de autónomos representa el 16,8% restante de los extranjeros afiliados.

Comparando ambas provincias extremeñas se observa que del total de extranjeros afiliados, 8.614 se encuentran en Badajoz (60,7%) y 5.567 en Cáceres (39,3%).

DATOS NACIONALES



Por su parte, a nivel nacional, la Seguridad Social ha ganado una media de 15.330 afiliados extranjeros en el mes de septiembre, lo que supone un 0,7% más que en el mes anterior, hasta situarse el total de inmigrantes en alta en 2.078.201 cotizantes, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Es el quinto mes consecutivo en el que sube en el país la afiliación de extranjeros desde abril, cuando el total de afiliados extranjeros fue de 1.972.552.



Si se atiende a los datos de último día de mes y no a la media, el total de afiliados extranjeros a cierre de septiembre se ha situado en 2.072.722 cotizantes, 27.101 trabajadores más que en agosto (+1,3 por ciento).



En el último año, se han perdido una media de 67.061 afiliados extranjeros, lo que supone un descenso del 3,1 por ciento. El ministerio ha resaltado que esta variable, negativa desde el inicio de la pandemia, ya es positiva en ocho comunidades autónomas.



Del conjunto de trabajadores extranjeros, 1.318.785 procedían de países de fuera de la UE (63,46%) y el resto (759.416), de países comunitarios (36,54 por ciento).



Los grupos de trabajadores extranjeros más numerosos son los procedentes de Rumanía (329.736), Marruecos (253.089), Italia (126.197) y China (98.882).



Dentro del conjunto del sistema, los ocupados extranjeros han representado de media un 11,01% del total.



LA MAYOR PARTE DE LAS CCAA SUMAN AFILIADOS



La mayor parte de las comunidades autónomas han sumado afiliados extranjeros en septiembre en valores medios. Los ascensos más pronunciados, en términos relativos, se los han anotado Extremadura (+11,3%) y Andalucía (+4,2%), seguidas de Castilla y León (+3,3%) y País Vasco y Navarra (+2,3 por ciento).



Por contra, se han registrado descensos en Baleares (-4,9%), Cantabria (-4,4%), Aragón (-4,2%), Asturias (-2,4%), Canarias (-1,1%) y Cataluña (-0,9 por ciento).



Por regímenes, el grueso de los afiliados extranjeros se concentra en el Régimen General, con 1.712.918 trabajadores, seguido del Régimen de Autónomos (RETA), con 360.497 afiliados; el Régimen Especial del Mar, con 4.751, y el del Carbón, con 35 cotizantes.



En valores relativos, el Régimen General ha sumado de media en septiembre un 0,8% más de cotizantes no nacionales. Dentro de este régimen, los mayores aumentos por sectores se han acumulado en educación (+20,9%), agricultura (+6,8%) y actividades administrativas (+1,7 por ciento).



En el otro extremo, las mayores caídas en la afiliación de trabajadores inmigrantes se las han anotado las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (-8%), hostelería (-6,3%) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-4 por ciento).



Por su parte, el número de extranjeros inscritos en el RETA ha crecido un 0,5% en el mes de septiembre.



TASA INTERANUAL



Asimismo, en el país la Seguridad Social ha perdido en los últimos doce meses más de 67.000 afiliados extranjeros, con descensos en nueve comunidades autónomas, ya que ocho de ellas han registrado cifras interanuales positivas, especialmente Murcia y Galicia, con avances del 4,7% y del 2,7%, respectivamente.



Por contra, las mayores caídas interanuales, en valores relativos, se dan en Baleares (-22,1%), Canarias (-11%), Cataluña (-4,7%) y Aragón (-3,1 por ciento).



En el último año, la afiliación de extranjeros al Régimen General se ha reducido un 4,6%, con pérdidas significativas en la hostelería (-20,5%) y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (-21,3 por ciento).



A diferencia del Régimen General, el de autónomos ha ganado un 4,9 por ciento más de cotizantes no nacionales en el último año.