Cáceres registra un repunte de casos debido a la movilidad en el Puente del Pilar

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que la situación de la ciudad en cuanto a contagios de coronavirus es "mejor" que hace catorce días pero ha alertado de que, en los últimos siete días, han aumentado los casos y se están registrando cifras peores debido a la movilidad en el pasado Puente del Pilar, en el que la ciudad tuvo una importante afluencia de visitantes.



"Las medidas han funcionado muy bien porque los datos han mejorado en las dos semanas, pero tampoco podemos lanzar un mensaje optimista porque es cierto que en los últimos días los datos están empeorando y volvemos a tener bastantes contagios", ha dicho el regidor, que ha recordado que las medidas excepcionales para Cáceres han decaído de forma automática a los catorce días, que era la fecha de caducidad que tenían.



Así, aunque Cáceres no está entre las ciudades extremeñas que tienen peores datos en estos momentos, sí se vuelve a tener una tendencia al alza, "lo cual es un problema", ha señalado Salaya, que ha añadido que hay que esperar a los próximos días para saber si se frena esta tendencia.



"Está claro que desde el jueves pasado estamos recibiendo el golpe del Puente del Pilar y queda por ver si se frena con las medidas que ha aplicado la Junta para toda Extremadura", ha subrayado. Salaya espera que estas medidas de limitar las reuniones sociales a seis personas sirvan para bajar los contagios y ha hecho una llamada a la población para que se siga siendo "muy prudente" y que se cumplan las restricciones.



En cuanto a las denuncias que se están interponiendo en la ciudad por el incumplimiento de las medidas sanitarias, el alcalde ha indicado que "se están poniendo sanciones bastante duras" en torno a los 600 euros, sobre todo en cuanto al consumo de alcohol en la vía pública y a reuniones familiares y fiestas en pisos de estudiantes.



No obstante, la situación de la ciudad está lejos de parecerse a la vivida en otras ciudades universitarias como Granada y Salamanca y Cáceres "ha sido cumplidora" y "los estudiantes están teniendo un comportamiento muy positivo", ha recalcado Salaya a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación de una campaña de reciclaje de vidrio a favor de las mujeres con cáncer de mama.



"Tenemos fiestas no muy numerosas en pisos que son un problema en la misma medida que las fiestas familiares pero, por lo general, los estudiantes están tenido un buen comportamiento" y las multas que se interponen son, principalmente, por ruido y no por superar el límite de personas permitidas en las reuniones sociales.



En el caso de que empeore la incidencia de casos en la ciudad, el alcalde no descarta tener que volver a aplicar medidas excepcionales en la ciudad con más limitaciones de aforo en establecimientos públicos pero "ahora mismo no hay razones para ello", ha matizado el regidor.



Salaya ha insistido en que los datos de Cáceres "son mucho mejores que en la mayoría de los casos de Extremadura pero si la situación empeora, sí puede haber más medidas". "Nuestra postura es intentar evitar llegar a tomar medidas extraordinarias que ocasiones un daño a la economía pero si llega el momento de tomarlas, ni regateamos ni presionamos para no tomarlas", ha manifestado el regidor que insiste en que "la salud es lo primero".



Para evitar llegar a otras restricciones ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia de los cacereño y a la "autorregulación" que permite "evitar llegar a medidas que luego se pagan en puestos de trabajo y en desarrollo de la economía".