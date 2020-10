La campaña de la gripe arranca en Extremadura el próximo 13 de octubre

Ep.



La campaña de vacunación contra la gripe 2020/21 arrancará el próximo martes, 13 de octubre, en Extremadura con el objetivo de vacunar al 75 por ciento de los mayores de 65 años y del personal sanitario y sociosanitario de la región, así como al 60 por ciento del personal de riesgo, a embarazadas y a trabajadores esenciales.



Una campaña de vacunación que este año es "diferente y singular" debido a la pandemia de coronavirus, de ahí que se haya adelantado su inicio a mediados del mes de octubre, y que se prevea ampliar la cobertura de personas vacunadas.



Para ello, Extremadura cuenta este año con un 45 por ciento más de dosis de vacunas que en años anteriores, hasta alcanzar más de 390.000 dosis disponibles, por lo que se ha incrementado también el presupuesto de la campaña, que asciende a 2,1 millones de euros, un 28,7 por ciento más que el pasado año.



Así lo ha destacado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en una rueda de prensa este miércoles en Mérida en la que ha presentado los detalles de esta campaña de la gripe, en la que ha explicado que este año la vacunación "no se produce a demanda del paciente" para evitar aglomeraciones en los centros de salud.



En ese sentido, ha señalado que este año serán los profesionales sanitarios los que se podrán en contacto con los ciudadanos objetivo de la campaña de vacunación para que acudan a vacunarse, ya que "tenemos que generar que la vacuna se produzca en un ambiente seguro frente al coronavirus", ha dicho.



"Pido a la sociedad que no haya aglomeraciones en las puertas de los centros sanitarios para vacunarse, que esperen a que les llamemos porque nos pondremos en contacto con ellos", ha señalado el consejero de Sanidad, quien ha explicado que en los centros de salud se habilitarán "salas de vacunación", y en caso de que no sea posible por el espacio disponible, se pedirá a los ayuntamientos la cesión de locales en los que se pueda guardar la distancia de seguridad.



(Habrá ampliación)