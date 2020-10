PP ve a la región en situación "muy crítica" y pide a Vara "ideas claras" para revertirla

Ep.



El portavoz de Empleo del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Javier Cienfuegos, ha advertido de que la región se encuentra en una situación "muy crítica" en materia de desempleo, y ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "ideas claras" para revertirla.



"Estamos en una situación muy difícil, muy crítica para todos los extremeños independientemente de la posición que miremos y valoremos los datos de paro de hoy", ha dicho el 'popular', quien ha incidido en que la que vive Extremadura "es un situación muy límite" en la que "si no se ponen los puntos sobre las íes los extremeños lo pasarán muy mal".



Así, en rueda de prensa este viernes en Mérida, tras afirmar que la Junta está "demostrando mes a mes" que las políticas activas de empleo que está llevando a cabo "son insuficientes y no son buenas para revertir la situación", ha abogado por que la Junta "ponga los puntos sobre las íes, ponga negro sobre blanco y marque una hoja de ruta clara con planes concretos, ideas claras para revertir esta situación".



En esta línea, ha subrayado que el PP se va a mantener "siempre" en una posición de "crítica constructiva" en materia laboral, porque a su juicio "al final" lo que se pretende --ha dicho-- es revertir la situación de la comunidad en desempleo "entre todos".



"Exigimos ideas claras, medidas concretas para revertir esta situación, que nos va a tener siempre a su lado dándole una crítica constructiva, y pienso que lo queremos todos al final va a ser el bien de los extremeños y que esta situación que estamos viendo día a día y que vamos a vivir en los próximos meses la revirtamos entre todos", ha subrayado el 'popular'.



DEMANDA CAMBIOS EN EL CAMPO



Como datos concretos del paro acumulado en la comunidad en septiembre, Cienfuegos ha lamentado que "son casi 600 extremeños los que van a parar a las listas de paro" y "más de 8.600 extremeños" en tasa interanual.



Además, ha advertido de que más de 1.900 agricultores van a parar a las listas de paro en Extremadura "desde hace doce meses". "No nos podemos permitir que en una región como Extremadura donde el sector agrario es puntero podamos dejarnos escapar esos casi 2.000 trabajadores del campo que han ido a parar al paro", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que desde 2015 la región cuenta con "más de 6.000 afiliaciones menos en este sector".



Estos datos, a su juicio, evidencian que "algo no se está haciendo bien en el campo", un sector en el que según ha dicho "es otra de las situaciones que deberían ponerse a trabajar" desde la Junta de Extremadura porque la situación "se está convirtiendo en totalmente insostenible".



De igual modo, ha alertado de que uno de los sectores "más perjudicados" es "sin duda alguna" es el de la mujer extremeña, puesto que "el 95 por ciento de los que han ido a parar al paro son mujeres"; y ha advertido también de que "el éxodo juvenil sigue creciendo día tras día" y "los parados de larga duración tampoco están teniendo una solución".