Arranca la Feria Ganadera Virtual de Zafra con aspiraciones "4.0"

Ep.



La Feria Internacional Ganadera Virtual de Zafra ha arrancado este jueves con las intervenciones institucionales y con vocación de "seguir mejorando", así como de articular un certamen "4.0" que a partir de 2021 complementará la cita presencial que se desarrolla desde hace más de 500 años en la citada localidad pacense.



La feria tendrá dos partes diferenciadas. Por un lado, el certamen institucional, que se celebrará desde este jueves, día 1, al 6 de octubre y contará con la presencia --vía online-- de las asociaciones ganaderas; y por otro, el certamen comercial, que contará con stands virtuales y que se celebrará desde el 27 al 30 de octubre.



Al respecto, durante la inauguración este jueves, por videoconferencia, de la cita virtual, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confiado en que este año, con las circunstancias provocadas por la Covid-19, "todo vaya bien" en la Feria de Zafra, y ha deseado que en 2021 se pueda retomar la presencialidad en "el gran encuentro del mundo ganadero" que supone el certamen segedano.



Así, tras subrayar que "este año no hay que perderlo", ha incidido en la importancia de que en la Feria de Zafra Virtual se puedan discutir "todos los aspectos técnicos que se refieren a todos los sectores ganaderos que son objeto de atención y de exposición y también de comercio, de compra y de venta en la Feria de Zafra".



En este sentido, ha defendido que la Feria Virtual de Zafra "es un paréntesis, pero un paréntesis lleno de significado, lleno de acción, lleno de esfuerzo positivo por parte de todos los que participan en la Feria de Zafra y por parte de todos los que la organizan"; y ha recalcado que en el certamen ganadero segedano está "sin duda" apoyado por el Gobierno de España".



De este modo, ha destacado la celebración de la I Feria Virtual Ganadera de Zafra en un momento de pandemia del Covid-19 en el que "lógicamente todo influye mucho sobre cualquier reunión, feria, acto social", pero en el que también a su juicio los organizadores con "muy buen criterio" han tomado la decisión de celebrar un certamen que incluirá un apartado institucional y otro profesional y técnico, y al que seguirá posteriormente una feria comercial también online.



FERIA 4.0



De su lado, el alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, José Carlos Contreras, tras reconocer que fue "triste" la decisión de no poder celebrar este año presencialmente "la mejor feria ganadera del sur de Europa" debido a la pandemia del Covid-19, ha subrayado que no se podía "dejar un año sin feria, sin crear una oportunidad", y así se decidió la puesta en marcha de la I Feria Ganadera Virtual de Zafra.



"De un mal momento con trabajo e innovación hemos creado una oportunidad", ha espetado el alcalde, quien ha agradecido a las instituciones, administraciones y patrocinadores, así como a las asociaciones ganaderas y los expositores de maquinarias porque "sin ellos esta feria tampoco se hubiese podido celebrar".



Tras incidir en que desde tiempos "inmemoriales" Zafra es una ciudad de servicio y sobre todo de comercio, ha recalcado que acoge la feria "más importante del mundo ganadero" y también "la más antigua", con 567 años de celebración.



Así, y aprovechando las potencialidades de la NNTT, ha defendido que la cita virtual de este año "es una oportunidad para demostrar el potencial" de la Feria de Zafra y de la localidad; y ha recalcado que con la "ilusión de un tiempo nuevo" el objetivo es impulsar el certamen ganadero segedano "desde otro punto de vista" con "un nuevo nacimiento" que a partir del año que viene, "si todo va bien", ha anunciado que se complementará con la feria presencial.



"Queremos que sea una oportunidad de negocio y de publicitar a asociaciones, empresarios, industriales que cada año acuden a la feria, pero también a los que no pueden venir por distintas circunstancias", ha apuntado Contreras, quien ha incidido en que el objetivo es alcanzar una "feria 4.0" con ideas "innovadoras" en el mundo ganadero y como "referente anual donde cualquier persona, empresa, asociación ganadera de donde sea pueda acudir a la Feria de Zafra a presentar su producto a nivel global" porque "lo online es presente y sobre todo futuro".



Finalmente, el alcalde de Zafra ha aprovechado su intervención online para pedir también "más ayudas, más financiación" a las distintas administraciones, desde el Gobierno central al autonómico o la Diputación de Badajoz, y a los patrocinadores, entidades financieras, "porque tenemos que seguir creciendo".



DIPUTACIONES PROVINCIALES



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha felicitado a los organizadores de la I Feria Virtual Ganadera de Zafra, y tras recordar que la pandemia ha hecho "cambiar muchas cosas a lo largo de este año" ha incidido en que esto no ha imposibilitado que "se arriesgue" y que los organizadores hayan encontrado "un nuevo modelo de feria que podrá vivir en el futuro con la presencial".



Así, se ha mostrado "convencido" de que la Feria Virtual de Zafra "cada año va a tener mayor relevancia" en un mundo "digital" como el actual que la pandemia ha "precipitado".



"Las autopistas invisibles son las que nos pueden posicionar en el futuro más próximo como una provincia que apuesta decididamente por el futuro, por el empleo y por los emprendedores", ha espetado Gallardo, quien ha destacado que la Feria Ganadera Virtual es "un claro ejemplo de apostar por los emprendedores en la ganadería".



En este sentido, ha dicho que espera y desde que el nuevo proyecto de la Feria Virtual Ganadera de Zafra, que "surge de la oportunidad, también de la tragedia de la pandemia", sea "un éxito en el futuro y que venga a impulsar aún más el significado de lo que representa la feria más antigua del país, una de las más relevantes del mundo", ha apuntado.



Al mismo tiempo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Badajoz con el certamen ganadero segedano, por considerar que el mismo supone un "eje vertebrador de lo que representa el mundo rural y para generar economía y riqueza".



A su vez, la diputada delegada de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, ha destacado la Feria Ganadera de Zafra como "referente nacional e internacional", y ha indicado que la institución provincial cacereña participará en la cita con su raza de merina precoz.



También, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta, Begoña García, ha lamentado que la "pandemia brutal" haya provocado la cancelación presencial de la Feria Ganadera de Zafra, aunque se ha mostrado "segura" de que "en 2021 la Feria Internacional Ganadera de Zafra volverá con más fuerza y tendrá como siempre el apoyo de la Junta de Extremadura como fiel aliada".



De igual modo, ha incidido en que el macromatadero del ibérico de Zafra, cuyas obras "ya han comenzado", permitirá al sector del ibérico extremeño "competir mejor en mercados globales".