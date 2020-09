CCOO rechaza la privatización del servicio de cocina del Complejo Hospitalario de Cáceres

CCOO de Extremadura ha alertado de que está en proceso la privatización del servicio de cocina del Complejo Hospitalario de Cáceres, una decisión que a su juicio demuestra, una vez más, que los responsables de esta área de Salud "priorizan los criterios economicistas sobre los de la calidad del servicio que se presta a las personas o las condiciones laborales".



Así pues, a través de una nota de prensa, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha explicado que esta decisión de "externalizar" el servicio de cocina del hospital parte de la Dirección de Régimen Económico del Área de Salud y "está en contradicción evidente con una postura ideológica de defensa de los servicios y la sanidad pública".



Y es que, según recuerda la organización sindical, una medida similar se tomó en 2017 con determinadas funciones de los celadores, al "privatizar las tareas que se realizan en el punto del control de acceso a familiares", y ya entonces CCOO "denunció y ha venido denunciado sistemáticamente en todos los ámbitos pertinentes aquella medida exigiendo que se corrija".



Sin embargo, ha lamentado se van a cumplir tres años desde entonces y CCOO aún no tiene conocimiento de que haya cumplido con el compromiso público de "integrar en el normal funcionamiento del hospital y reasumir esas funciones por la plantilla del centro", tras lo que ha avanzado que "en breve, pues ya es público también, se privatizará el servicio de lencería".



Ante esta situación, CCOO señala que cabe preguntarse "qué modelo de gestión" aplica la Dirección de Régimen Económico del Área de Salud de Cáceres, con el consentimiento de su gerente, y el beneplácito de los responsables del SES.



La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO entiende que "lo que prima para esta Área de Salud son criterios puramente economicistas y con objetivos a muy corto plazo, sin más", ya que "poco a poco, en cómodos plazos", están troceando la gestión del Área de Salud de Cáceres, "introduciendo criterios de competencia y mercadeo, propiciando la fragmentación del sistema, favoreciendo la competencia en base a costes, al tiempo que al entrar empresas ajenas al sistema están pervirtiendo su funcionamiento", lamenta la federación sindical.



En su opinión, este modo de gestionar, "priorizando sólo la cuestión económica" sobre el resto de cuestiones, "abre las puertas a disfuncionalidades inaceptables", que, para CCOO, hace temer en la nada improbable privatización de aquellos servicios o "trozos" de servicios, mal considerados no esenciales, y que, casualmente, la Dirección de Régimen Económico del Área de Salud de Cáceres "hace recaer entre los servicios ocupados por trabajadores y trabajadoras considerados personal de oficios".



A este respecto, asegura el sindicato que la gestión directa de todos los recursos de la sanidad pública extremeña por parte de la administración sanitaria no impide la sostenibilidad del sistema, tras lo que ha añadido que la escasez en los presupuestos "no puede ser la excusa para la introducción de las privatizaciones, introduciendo modelos de gestión en los que subyace el lucro".



Por todo ello, añade CCOO que "no se entiende que, si el partido que gobierna Extremadura manifiesta estar en desacuerdo con la privatización, tanto de centros como de servicios, actué con este tipo de decisiones en un sentido totalmente contrario", por lo que reitera que "no es comprensible que desde una óptica sinceramente progresista y social se lance el mensaje de que la gestión de empresas privadas es más sostenible, más aún cuando ni siquiera se presentan memorias económicas que demuestren algo así".



A todo esto se añade, señala CCOO, que no se han convocado todas las bolsas de trabajo, que en las ofertas de empleo público del SES no se tienen en cuenta desde hace muchos años determinadas categorías, como por ejemplo las de mantenimiento, que la tasa de reposición continúa vigente, por lo que a su juicio "solo se puede deducir que los responsables de la gestión de la sanidad pública extremeña apuestan por su privatización, en cuanto a las categorías de personal de oficios fundamentalmente".



Finalmente, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO reclama que retracten en su decisión y que hagan una "apuesta decidida por la transparencia, por la gestión pública y directa de todos sus recursos, humanos y materiales" y doten de suficiencia económica a la sanidad pública extremeña.